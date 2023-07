“I misteri della Gioconda risolti”, la conferenza a Laterina

Arezzo, 21 luglio 2023 - Domenica 23 Luglio, in occasione delle serate propiziatorie che l’associazione culturale La Rocca ha organizzato in attesa della tradizionale Festa Medievale del 28, 29 e 30 Luglio, presso il Teatro Comunale di Laterina, alle 21.30 lo storico Silvano Vinceti terrà la conferenza:

“I misteri della Gioconda risolti”

Nel paesaggio del dipinto:

il ponte Romito, il vero ponte della Gioconda

il paesaggio delle balze o piramidi di terra

Silvano Vinceti, già autore in passato di altre importanti scoperte sul ritratto più famoso del mondo e presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici Culturali e Ambientali, ha presentato per la prima volta la sua ricerca lo scorso 3 Maggio a Roma, e la sua dichiarazione che sia il ponte Romito di Laterina quello dipinto alle spalle della Monna Lisa ha suscitato un enorme interesse in ogni angolo del globo.

Nei mesi, la notizia della correlazione tra il territorio valdarnese ed il paesaggio raffigurato da Leonardo, in cui Vinceti ha individuato anche le Balze di Castelfranco Piandiscò, è stata diffusa dalle principali testate e tv nazionali ed internazionali, rimbalzando dall’Europa all’America Latina, dall’Australia e Nuova Zelanda agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Cina ed Arabia.

Ora l’attenzione torna su Laterina: durante la serata Vinceti presenterà documenti e immagini dei risultati della sua ricerca e la conferenza vedrà anche la proiezione del documentario sulla Gioconda realizzato da Mark Soetebier e Massimiliano Ranellucci.

Sempre domenica 23, alle ore 18, presso il Palazzo Comunale di Laterina sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica temporanea “La Gioconda e Ponte Romito”, che rimarrà aperta fino a domenica 30 Luglio, al termine di Laterina Medievale.