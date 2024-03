I Lions celebrano il Capodanno fiorentino

Firenze, 12 marzo 2024 – S’intitola “Concerto del Capodanno fiorentino” l’evento a scopo solidale promosso dal Lions Club Firenze Cosimo De’ Medici e dal Distretto Lions 108 LA della Toscana, il prossimo 25 marzo alle 21, nella Sala dei Giochi di Villa Favard. L’intento non è solo quello di celebrare una ricorrenza storica legata alle tradizioni della nostra città, ma anche e soprattutto quello di raccogliere fondi a favore della Fondazione Lions Club International, impegnata nel sostenere grandi cause umanitarie, dando modo ai Lions club, ai volontari e ai partner internazionali di migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità, supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e contributi di impatto globale, nonché incoraggiare la pace e la comprensione nel mondo. Ad esibirsi, in occasione dell’evento, sarà il duo composto dal violoncellista George Georgescu e dalla pianista Dalida Jacono. Presenterà il Maestro Vincenzo Saldarelli. Saranno eseguiti per il pubblico in sala grandi capolavori di Johannes Brahms e Robert Schumann. L’evento è organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze e con gli Amici del Conservatorio Luigi Cherubini. Info e prenotazioni: [email protected]; [email protected]

Caterina Ceccuti