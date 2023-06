I genitori di Gabriele Lusini devolvono in beneficenza i fondi raccolti per l’ultimo saluto

Arezzo, 22 giugno 2023 – La morte non è la parola definitiva.

Lo dimostrano oggi, con una testimonianza di incredibile valore umano e sociale, Katiuscia e Fabio, i genitori di Gabriele Lusini accompagnato qualche giorno fa con affetto verso il suo viaggio da tantissimi amici, conoscenti e compaesani.

La famiglia ha deciso di devolvere in beneficenza i generosi fondi ricevuti durante le esequie.

Parte dei fondi saranno finalizzati all’acquisto di un defibrillatore da collocare all’interno della ciclopista dell’Archiano non lontano dal luogo della tragedia.

Le altre parti andranno in diretta beneficenza a AIL e all’associazione Mauro Grifoni Forever per il suo impegno a favore dei bambini dell’ospedale Meyer.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Credo che non ci sia un gesto più bello di quello di questi due genitori che, in un momento tragico, decidono di aiutare gli altri in nome del loro amato ragazzo. Questa famiglia rappresenta un esempio di vita per tutti noi che ci siamo stretti attorno a loro per offrire il nostro appoggio e il nostro affetto. Li ringrazio a nome di tutta la comunità che continuerà a dimostrare vicinanza. Credo che ognuno di noi sia chiamato, nel suo piccolo, a grandi gesti. Katiuscia e Fabio oggi ci indicano la strada”.