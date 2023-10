I Carabinieri di Foiano arrestano una persona

Arezzo, 28 ottobre 2023 – Ieri 27 ottobre i carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Arezzo sezione penale, nei confronti di un cittadino foianese noto alle forze dell’ordine.

La persona arrestata era già stata tratta in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cortona nel mese di Agosto u.s., poiché era stata ritenuta responsabile di un furto aggravato e sorpreso in flagranza di reato ed all’epoca dei fatti, su disposizione dell’A.G. procedente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna presso la sua abitazione di residenza.

I successivi controlli operati dai carabinieri di Foiano della Chiana, hanno permesso di accertare che il predetto, aveva violato più volte tali prescrizioni, pertanto informata l’Autorità Giudiziaria, questa valutata i fatti, disponeva per l’aggravamento della misura, con misura eseguita in data 27.10.2023 e la persona arrestata è stata associata alla Casa Circondariale di Arezzo.

Si precisa che nel rispetto dei diritti delle persone indagate, queste sono da ritenersi presunte innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.