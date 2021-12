Firenze, 25 dicembre 2021 - Avere bisogno di un medico nei giorni di festa? Meglio di no. Perché la guardia medica - che ora si chiama burocraticamente continuità assistenziale - è virtualmente irraggiungibile. "Causa intenso traffico tutte le linee sono occupate" e poi la linea cade. Una segnalazione arrivata da alcuni utenti - e che abbiamo sperimentato di persona - nel giorno di Natale.

"Mio figlio ha la febbre da stamani - segnala un lettore di Firenze - ho provato a chiamare tantissime volte, non ho potuto parlare con nessuno. Sono andato in farmacia e ho preso una tachipirina: guardia medica fai da te, ma in tempo di Covid avere un'indicazione da un medico mi avrebbe fatto piacere. E credo sia anche un diritto".

Altra scena in una farmacia del capoluogo: all'osservazione della farmacista ("Per questo medicinale serve la richiesta del medico, si rivolga alla guardia medica") l'utente sconsolato ha risposto mostrando la lista chiamate del suo telefonino: decine di tentativi andati a vuoto.

In teoria la guardia medica dovrebbe fare la supplenza del medico di famiglia quando questi non è reperibile: la notte e i festivi. Per la Asl Toscana Centro il servizio dovrebbe rispondere al numero 0573.454545 dalle 20 alle 8 dei giorni feriali, dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e per le festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del primo giorno feriale. Ma il rischio è di dover chiedere aiuto ai pronto soccorso, che di questi tempi non è certo il primo desiderio di nessuno, andando oltretutto a intasare strutture già sotto stress a causa della pandemia Covid.