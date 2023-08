Grosseto, tre feriti in due incidenti: auto contro un pino, furgone si ribalta

Grosseto, 18 agosto 2023 – Mattinata difficile a Grosseto dal punto di vista della viabilità con due incidenti stradali che hanno causato il ferimento di tre persone.

Il primo in via Mascagni dove un’autovettura, con a bordo il solo conducente. Quest’ultimo ha perso il controllo del mezzo finendo con violenza contro un pino. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Il secondo sinistro, accaduto nella variante compresa tra Grosseto Sud e Grosseto Est in corsia sud, ha visto coinvolto un furgone con a bordo due uomini, anch’essi ricoverati in ospedale. Il loro mezzo si è ribaltato.

In entrambi i casi, rilievi, viabilità e verifica delle cause a carico della Polizia stradale, mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.