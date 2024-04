Gricignano, iniziativa sul futuro della frazione, presente anche Vincenzo Ceccarelli

Arezzo, 4 aprile 2024 – Gricignano, all’iniziativa sul futuro della frazione sarà presente anche Vincenzo Ceccarelli

Confermata la presenza del consigliere regionale, così come quella del giurista ambientale Marco Grondacci e di altri rappresentanti delle istituzioni

“Quella che si terrà domani sera alle 21:00 alla Casa del Popolo di Gricignano sarà sicuramente un'iniziativa molto importante per l’intera città di Sansepolcro e non solo: cittadini, esperti e istituzioni si troveranno infatti a discutere non soltanto dei progetti che nei prossimi anni potrebbero riguardare la frazione (in particolare quello relativo alla possibile realizzazione di un impianto di lavorazione di conglomerati bituminosi), ma anche di approcci, modelli decisionali e prospettive di sviluppo la cui valenza non può che estendersi anche al di là del contesto locale.

Proprio alla luce di tale constatazione è significativo segnalare che l’invito che abbiamo inoltrato ai consiglieri regionali eletti in provincia di Arezzo ha già raccolto un riscontro positivo: Vincenzo Ceccarelli, già presidente della Provincia di Arezzo, assessore regionale e oggi capogruppo del PD in Consiglio Regionale, parteciperà alla discussione pubblica portando il suo prezioso punto di vista. Oltre a lui si auspica che domani sera possano essere presenti anche gli altri consiglieri regionali che, al di là delle appartenenze partitiche, sono stati chiamati a prendere parte all’iniziativa in virtù della loro comprovata sensibilità nei confronti di questo territorio.

La serata sarà animata, oltre che dai contributi di eventuali rappresentati istituzionali locali, anche dall’intervento del giurista ambientale Marco Grondacci, il quale si soffermerà sugli aspetti tecnici e procedurali attraverso i quali normalmente si vanno ad espletare gli iter attuativi di quei progetti che, almeno sulla carta, potrebbero generare alterazioni sull’ambiente e sulla vita dei residenti.

Come espresso qualche giorno fa, in considerazione dei temi trattati, ci rivolgiamo nuovamente al Sindaco Fabrizio Innocenti, ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché a tutti i cittadini di Gricignano e di Sansepolcro, affinché questi possano apprendere direttamente, attraverso un confronto civile e rispettoso, quali sono gli aspetti che, in prospettiva futura, riteniamo essere più complessi e problematici per questa porzione di territorio posta in mezzo alla piana del Tevere.”

Il Comitato Salviamo la Campagna di Gricignano

La Proloco di Gricignano