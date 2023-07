Greybull Capital, accordo con azionisti Fimer per salvataggio

Arezzo, 20 luglio 2023 – Gli azionisti di Fimer e McLaren Applied/Greybull Capital hanno raggiunto un accordo vincolante ed esclusivo per il salvataggio dell'azienda di Terranuova Bracciolini produttrice di inverter per fotovoltaico. È qaunto si annuncia in una nota diffusa da Greybull/McLaren. In base a quanto contenuto nell'accordo Ma Solar Italy Limited, societÃá controllata da McLaren Applied e Greybull, rileverÃá il 100% di Fimer al termine del processo di concordato: attualmente la richiesta è depositata presso il Tribunale di Milano. I termini dell'accordo, secondo quanto riporta una nota diffusa da Greybull/McLaren, prevedono un investimento di 50 milioni di euro, dei quali 10 milioni saranno immediatamente disponibili. Per effetto dell'accordo, McLaren Applied e Greybull assumeranno il controllo immediato del Consiglio di Amministrazione di Fimer. «Per procedere con l'offerta McLaren Applied/Greybull - si legge nella nota - è tuttavia necessario che l'attuale Cda approvi tempestivamente alcune delibere e rassegni le proprie dimissioni». L'appello è indirizzato ai due membri rimasti, Giovanni Varriale e Pierre Brochet, affinché si dimettano così come fatto dal collega Luca Bertazzini. «Gli azionisti - prosegue la nota - hanno accettato di sottoscrivere un accordo con McLaren Applied/Greybull in considerazione della piena dimostrazione dei fondi messi a disposizione, della chiarezza e della credibilitÃá del piano industriale presentato e dei considerevoli sforzi sostenuti da Greybull nell'ambito della due diligence. L'accordo con gli azionisti rappresenta un importante passo avanti».