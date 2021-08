Firenze, 29 agosto 2021 - Dal 1 settembre scattano le nuove applicazioni del green pass. Non solo nei luoghi pubblici che conosciamo fin qui (ristoranti, piscine, musei) ma anche in un'altra serie di situazioni in cui possono crearsi affollamenti. In particolare, dal 1 settembre il green pass servirà per i trasporti.

Treni in particolare, ma anche traghetti. Il green pass, nel caso dei traghetti, sarà necessario soltanto per quelle navi che fanno tratte interregionali. Quindi il certificato verde servirà ad esempio per i traghetti che partono da Livorno e vanno in Sardegna. Ma non per i traghetti per l'Elba da Piombino.

In queste settimane la domanda se il green pass serve per i traghetti è stata più volte posta dai nostri lettori. Nelle faq del Governo è scritto chiaramente. Il green pass sui traghetti serve solo sui collegamenti interregionali. Sarebbe un collegamento interregionale anche quello tra Messina e Reggio Calabria nello Stretto, ma nel caso di questi traghetti, pur trattandosi di una linea tecnicamente tra due regioni, il green pass non servirà. Ecco l'elenco definitivo dei mezzi di trasporto in cui servirà il green pass

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.