Firenze, 31 agosto 2021 - Scatta da domani, 1° settembre, l'estensione dell'obbligo del Green pass. Entreranno infatti in vigore le regole previste dal decreto del 6 agosto 2021 per quanto riguarda trasporti, scuola e università. Regole che si sommano a quelle già previste finora, come l’obbligo della certificazione verde nei locali al chiuso, come ristoranti e bar, nelle piscine e nelle palestre e per entrare allo stadio o nei musei. Con l'arrivo del mese di settembre il pass sarà necessario invece anche per i viaggi in treno (ad alta velocità/ lunga percorrenza, quindi Freccia-Italo-Intercity e Intercity notte), in aereo (sulle tratte nazionali, perché per andare all'estero era già necessario) e in nave o traghetto (per trasporto interregionale), per tutto il personale scolatico (docenti e Ata) e per accedere in tutti gli atenei italiani.

Mentre il governo studia l'ipotesi di estendere ancora l'obbligo, a tutto il personale dell'amministrazione pubblica, non c'è ancora una direttiva univoca per tutta Italia per quanto riguarda l'accesso negli ospedali di vistitatori e accompagnatori. Dal 17 giugno, infatti, era entrato in vigore il decreto che prevedeva già la possibilità di "permanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso". Con il decreto legge 105 del 23 luglio, entrato in vigore il 6 agosto, sono le Aziende sanitarie a stabilire l'accesso con green pass nei reparti ospedalieri per far visita ai parenti ricoverati. A darne notizia è stata la Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere), secondo cui "Il green pass consente di assicurare sicurezza e umanizzazione delle cure ai nostri pazienti".

Al momento, quindi, la procedura per accedere nei reparti ospedalieri da 'esterni', non per i pazienti, varia non solo in base alle regioni ma anche da un Azienda sanitaria all'altra. Al momento, ad esempio, Liguria ed Emilia Romagna hanno emesso ordinanze regionali per imporre l'obbligo di green pass a visitatori e accompagnatori che accedono alle strutture, mentre in Toscana solo l'Asl Toscana Nord Ovest ha fatto sapere con una nota che l'accesso sarà consentito solo a chi è in possesso del certificato verde. Stessa scelta per l'ospedale di Careggi di Firenze e per il Santa Maria Della Misericordia di Perugia. Nessun'indicazione ufficiale, invece, dalle altre Asl toscane, dove permandgono comunque i controlli già previsti all'ingresso degli ospedali, come quello della temperatura, dell'igiene delle mani e del motivo dell'accesso.