Roma, 14 ottobre 2021 - Il green pass obbligatorio a lavoro: il giorno x scatta alla mezzanotte del 15 ottobre, quando in tutti i luoghi di lavoro sarà necessario il certificato verde. Chi è impiegato nel pubblico e nel privato, per lavorare, dovrà avere il documento, che sta creando non poche divisioni tra chi è favorevole e chi invece è contrario e ha deciso di manifestare. Per questo sarà un venerdì incerto, in cui alcuni settori come l'autotrasporto, il trasporto pubblico e il traffico dei porti potrebbe subire dei rallentamenti che provocherebbero pesanti ripercussioni. Una situazione in divenire, da monitorare momento per momento. Ecco le ultime.

"Crediamo che qui il Governo lanci un chiaro messaggio 'siamo in dittatura e si fa come vogliamo noi. Bene il Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste risponde che crediamo nella Costituzione Italiana e quindi siamo convinti di essere in Democrazia. Democrazia contro dittatura? La democrazia vincera'". Lo scrive il Clptdi Trieste in merito alla circolare dal Governo che parla di illegittimità dello sciopero.

Firenze, scatta l'obbligo per 4mila dipendenti pubblici

"Certamente ci saranno problemi"

"Siamo certi che domani ci saranno dei problemi, perche'" l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori "è una disposizione non facile da applicare però insieme li possiamo affrontare e risolvere. Delle difficoltà che emergeranno dal sistema delle imprese ce ne faremo carico e cercheremo di risolverli nel più breve tempo possibile, poi se qualcuno vuole utilizzare questa data per creare sfiducia e confusione nel Paese non credo sia la strada corretta". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell'incontro con il segretario del Pd, Enrico Letta.

Farmacie pronte al possibile assalto tamponi

Le oltre 10mila farmacie italiane sono pronte ad affrontare il prevedibile aumento della richiesta di tamponi, con l'obbligo di green pass nei posti di lavoro in vigore da domani, ma al momento "non c'è nessun assedio. Si sta un po' esagerando sul tema perché c'é una strumentalizzazione, e i no vax vogliono creare il caso per indurre il governo a recedere". Il presidente nazionale di Federfarma, Marco Cossolo, conversando con l'AGI getta acqua sul fuoco: "I tamponi sono nella norma, ieri se ne sono fatti 275 mila in Italia, dato in media con le ultime settimane. E' vero che qualcuno bizzarramente si e' prenotato tamponi fino a dicembre, ma sono casi sporadici. Nella mia farmacia - racconta Cossolo - abbiamo fatto 28 tamponi ieri, oggi sono prenotati 50 e domani magari saranno di piu', ma le farmacie sono pront

"Tampone gratuito è come condono"

«Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato». Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a Radio Immagina, la radio Dem.

Venerdì manifestazione a Roma

Si terrà al Circo Massimo il sit in delle Sentinelle della Costituzione, guidate dall'avvocato Edoardo Polacco, contro il green pass previsto per domani a Roma. Ieri, nel corso della riunione tecnica di coordinamento, che si è tenuta in prefettura, era stato deciso infatti che la manifestazione venisse spostata da Santi Apostoli in un'area ritenuta più idonea. La decisione, sottolinea la questura di Roma in una nota, ''scaturisce da una serie di valutazioni, legate principalmente alla tematica della manifestazione e alla sua notevole pubblicizzazione sui social'' poiché ''potrebbe richiamare un numero maggiore di persone, superiore a quello dichiarato dal promotore, e anche di diversa estrazione''.