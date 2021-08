Roma, 7 agosto 2021 - Green Pass e minori. Come fare quando si hanno figli piccoli? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Dunque, possono avere la certificazione verde anche i minorenni e i bambini. Anche se l’età minima per la richiesta della documentazione è 2 anni, i bambini sotto i 6 anni non devono fare il tampone per richiedere la certificazione. Dai 6 anni in su, invece, bisogna avere il tampone negativo o la certificazione di avvenuta guarigione. Scatta dai 12 anni d'età l'obbligo di Green Pass per l'accesso a locali e ad eventi. Esclusi ovviamente coloro che per età non possono fare il vaccino e quindi i minori di 12 anni.

I minori dai 12 ai 17 anni, dunque, oltre al tampone negativo o alla guarigione, possono ottenere la certificazione anche con il vaccino. L’Ema infatti ha dato via libera all’uso del vaccino Pfizer anche per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni, mentre per gli over 16 l’ok era già stato dato.

Ecco dunque come ottenere il Green Pass in base all’età: i neonati e i bambini sotto i 2 anni sono esclusi dall’obbligo della certificazione; i bambini dai 2 ai 5 anni possono avere il Green Pass, ma non sono obbligati a fare il tampone; i bambini dai 6 anni in su devono obbligatoriamente fare il tampone per ricevere la Certificazione verde; dai 12 a 17 anni, oltre al tampone, possono anche ricevere il vaccino. Per tutti, naturalmente, resta valida l’avvenuta guarigione

Prima di andare all’estero con bimbi piccoli, è consigliabile contattare il numero 1500 e consultare le disposizioni in vigore per il Paese in cui si è diretti.

Le modalità per ricevere la certificazione verde dei figli minori sono le stesse riservate agli adulti. Si può scaricare dal sito del governo dedicato al Digital Green Certificate inserendo il codice ricevuto tramite sms. Il documento, una volta ottenuto, sarà disponibile in formato cartaceo e digitale.