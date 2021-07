Firenze, 24 luglio 2021 - Contestazione al green pass: quella fetta di popolazione che non vuole il passaporto verde contesta e manifesta. Un sabato 24 luglio afoso che vede in Italia diverse manifestazioni. Una, autorizzata, ai giardini della Fortezza da Basso, si svolge a Firenze ed è stata organizzata dalla rete R2020.

Firenze, Fortezza da Basso

Un tam tam sui social e su whatsapp per questo appuntamento che ha visto la partecipazione di molti attivisti che protestano contro il green pass. "Viva la libertà", è il grido degli organizzatori che rifiutano il lasciapassare che permetterà, dal 6 agosto, di accedere a una serie di luoghi pubblici tra i quali ristoranti e teatri.

Presidio in piazza della Signoria

La manifestazione non autorizzata si è invece svolta in piazza della Signoria con diverse centinaia di persone che hanno scandito slogan contro il Governo.

'Libertà' lo slogan scelto dai manifestanti, in molti senza mascherina, che hanno portato alcuni striscioni con su scritto 'Green pass? No grazie. Sul mio corpo decido io' e 'Per una democrazia vera! Che non fomenti l'odio, che rispetti il dissenso'.

Manifestazione a Livorno

Un'altra manifestazione si è svolta invece a Livorno: diverse centinaia di persone hanno sfilato per il centro cittadino gridando "No green pass". Presenti anche diversi striscioni.

