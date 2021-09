Firenze, 1 settembre 2021 - «Passare sotto al nebulizzatore di disinfettante? Non posso, sono vegana». È ampia la casistica delle motivazioni, più o meno fantasiose, usate dai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Peretola per provare a evitare la richiesta del ‘green pass’ o i vari controlli e passaggi imposti dall’emergenza Coronavirus.

Dal Vespucci spiegano che la maggior parte dei viaggiatori è informata e collaborativa, anche perché chi si sposta in aereo sa bene (non da oggi, ma da ben prima del Covid) di doversi sottoporre a una lunga serie di controlli, peraltro diversi da un Paese all’altro. Ma le eccezioni non mancano.

Il frettoloso

«Fra i casi più frequenti - raccontano i volontari della Misericordia addetti ai tamponi – c’è quello del passeggero con il volo ormai in partenza, ma senza ‘green pass’. Si presenta al nostro stand, gli spieghiamo che il tampone rapido richiede comunque almeno 15 minuti di tempo e ci chiede se esista un modo per farlo ‘prima’. Purtroppo non c’è ed è capitato che qualcuno abbia perso il volo». Il consiglio migliore è quello di informarsi bene prima, anche se, a giustificazione dei viaggiatori, va detto che la normativa internazionale è estremamente complessa e soggetta a continue variazioni.

Il "libero"

Un’altra casistica frequente, in linea con i trend che si vedono facilmente anche sui social, è quella del passeggero che si appella alla frase ‘l’Italia è un Paese libero’, o all’altro ever green ‘siamo in democrazia’. «È successo che alcuni passeggeri dei voli internazionali, nelle scorse settimane si siano presentati al banco del check in senza ‘green pass’ - spiegano i responsabili dell’aeroporto – sostenendo appunto di aver diritto a muoversi in piena libertà». C’è chi ha citato la Costituzione e chi le norme internazionali. Sono però tutti rimasti a terra.

La vegana

A Peretola è successo anche questo: una passeggera si è opposta al passaggio sotto il macchinario che nebulizza un vapore disinfettante per gli abiti, spiegando di non poterlo fare in quanto vegana. Non ha cambiato idea neppure quando gli è stata assicurata l’assenza di sostanze di origine animale all’interno del disinfettante. Che fosse davvero vegana o che si trattasse di una scusa, non c’è stato modo di convincerla.

L'urlatore

Non è mancato, da quando è scattato il ‘green pass’ internazionale, qualche tafferuglio ai gate di partenza. Ci sono stati infatti passeggeri che hanno perso le staffe di fronte al divieto d’imbarco, continuando a insistere. In alcuni casi è stata fatta intervenire la Polaria, anche se al momento non sono mai scattate denunce.



Insomma, fra stranezze e fantasie, una cosa è chiara: aggirare ed evitare i controlli in aeroporto è praticamente impossibile. Se non si vuole fare né vaccino né tampone, è meglio evitare l’aereo.