Firenze, 6 agosto 2021 - Primo giorno di green pass in Italia e in Toscana. E proprio per la Toscana scatta l'ora x anche nei musei e negli edifici religiosi (qui chi deve pregare non deve esibire il pass, ma chi li visita come turista sì). E visto che la Toscana è terra di musei e di grandi esposizioni artistiche, le code fuori dalle strutture sono lunghe in questo primo giorno in cui il certificato verde è obbligatorio.

Al momento però nessun caos: i cittadini e i turisti aspettano pazienti il loro turno. Green pass obbligatorio anche nelle piscine e nei ristoranti al chiuso.

Tutto sembra svolgersi regolarmente, con le forze dell'ordine che controllano l'applicazione delle disposizioni governative contro il contagio da coronavirus. E c'è intanto la corsa ai vaccini: proprio l'essere vaccinati con almeno una dose è uno dei requisiti per ottenere il green pass.

"La gente sembra tutta abbastanza preparata, i cittadini dell'Unione Europea in particolare - dice una barista nella zona del Duomo a Firenze - C'è molta gente, ci sono molti turisti, e speriamo davvero che questa sia una ripartenza".