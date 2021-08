Firenze, 4 agosto 2021 - Ma il green pass serve o no al supermercato? E' una delle domande che molti cittadini si fanno in vista dell'entrata in vigore del green pass venerdì 6 agosto. L'ora x è sempre più vicina e serve farsi trovare preparati. Al supermercato il green pass non servirà. Il Governo, pur essendo un luogo molto affollato, ha deciso che per andare a fare la spesa nelle grandi strutture commerciali il passaporto verde non serve.

E non servirà neanche nei centri commerciali, dove dal 6 agosto si potrà continuare a entrare liberamente. Ma ecco dieci situazioni in cui per il momento il green pass non servirà

Supermercati

Centri commerciali

Discoteche (che per il momento restano chiuse)

Nei ristoranti all'aperto: se si decide di pranzare o cenare in un tavolo fuori dalla struttura il green pass non serve. Serve solo per il pasto nelle strutture al chiuso, anche se i ristoratori non saranno obbligati a controllare

Nelle piscine all'aperto: se da una parte nelle piscine al chiuso il green pass serve, in quelle "open air" non si deve esibire il certificato.

Nei bar al bancone: si potrà tranquillamente bere un caffé al bancone al bar, anche al chiuso: il green pass in questo caso non serve. Così come non serve se si vuole consumare la colazione in un tavolino all'aperto del bar.

Per i minori di 12 anni: i bambini fino a 12 anni non dovranno esibire il green pass

Sui mezzi di trasporto: al momento il Governo non istituirà il green pass sui mezzi di trasporto. Possibile che la certificazione diventi obbligatoria, ma non prima di settembre.

Ecco invece i luoghi in cui il green pass è obbligatorio:

Centri culturali e sociali

Parchi a tema e di divertimento

Musei, mostre e luoghi della cultura

Allo stadio e agli eventi sportivi

Nei ristoranti al chiuso

In piscine e palestre anche situate dentro hotel o strutture ricettive

Nelle sale gioco e nelle sale bingo

Ai concorsi pubblici