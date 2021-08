Firenze, 30 agosto 2021 - Tutto pronto per la stretta del Governo sul green pass: il 1 settembre aumenteranno infatti i luoghi dove il certificato verde sarà obbligatorio. Luoghi pubblici che si aggiungono a quelli dove già il certificato è una realtà ed è fondamentale per entrare. Le prime norme sono entrate in vigore il 6 agosto.

Green pass, cosa cambia dal 1 settembre

Da allora il green pass è obbligatorio nei musei, nei ristoranti al chiuso, nelle piscine al chiuso, nelle palestre. Dopo queste prime settimane adesso le regole ulteriori. Il green pass sarà obbligatorio in alcuni luoghi sì e in altri no. Ecco dove continuterà a non servire il green pass.

Trasporti: treni e traghetti

Il green pass non servirà su quei mezzi di trasporto pubblici che effettuano collegamenti all'interno della regione. Niente green pass ad esempio sui traghetti tra Piombino e l'Isola d'Elba e viceversa: qui il green pass non servirà. Servirà invece ad esempio sui traghetti che collegano due regioni, come il Livorno-Olbia che collega Toscana con Sardegna. Ma non servirà neanche sui treni regionali. Per andare via ferrovia ad esempio da Livorno a Firenze o da Grosseto a Siena non serve il green pass. Ma anche sui treni regionali che sconfinano in altre regioni non servirà il green pass. Che servirà invece su tutti i treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Ovvero le Frecce di Trenitalia e Italo.

Autobus e metropolitana

Sugli autobus cittadini il green pass non servirà. Qui si potrà continuare a viaggiare senza certificazione verde. Il green pass invece servirà sui pullman che effettuano collegamenti abituali tra regioni, come ad esempio quelli di Flixbus. Su questi pullman servirà mostrare la certificazione verde. Il green pass non servirà nelle metropolitane.

Scuola

Se da una parte tutto il personale scolastico dovrà avere il green pass per entrare a scuola, gli studenti fino all'ultimo anno delle superiori incluso non dovranno avere il green pass per entrare in classe. Il green pass servirà invece agli studenti universitari per partecipare a esami e lezioni in presenza.

Ristoranti all'aperto

Dal 1 settembre il green pass continuerà a non essere obbligatorio nei ristoranti dove si pranza o si cena all'aperto.