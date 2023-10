Green e sostenibilità, nessuna città fra le top trenta. Legambiente boccia la Toscana

Firenze, 24 ottobre 2023 – Le città toscane fanno fatica a eccellere rispetto alla sostenibilità ambientale. La più ‘green’ della nostra regione è Lucca, che però si trova solo al 31esimo posto nella classifica di Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che mette a confronto 105 Comuni capoluogo. Benissimo invece La Spezia, addirittura sesta in Italia, e meglio l’Umbria della Toscana: Terni è dodicesima, Perugia 24ma.

La Toscana invece piange. Anche Lucca perde quattro posizioni rispetto all’indagine dello scorso anno, ottenendo un punteggio del 63,5%, contro l’86% di Trento, la città più ‘verde’ d’Italia, seguita da Mantova e Pordenone, quindi, Treviso, Reggio Emilia e poi La Spezia, che sale dal nono al sesto posto. Dopo Lucca, tra le toscane che più rispettano l’ambiente, si trova Siena, che si piazza 32esima in classifica, con un punteggio di 62%. Pisa è al 38esimo posto, con 61,6% di punteggio, quindi Livorno al 48esimo, con 59%.

E’ sempre meno ‘green’ Firenze, che scivola al 53esimo, con punteggio di 58,1%, perdendo dieci posizioni rispetto all’indagine dello scorso anno. A trascinarla verso il basso è soprattutto l’incidentalità stradale, indicatore per il quale si trova al 103esimo posto con oltre otto morti e feriti ogni 1.000 abitanti. E’ al 56esimo posto Arezzo, con punteggio di 56,8%, Prato al 65esimo, con 53,48%, Grosseto 73esima con 49,66% e Massa al 78esimo, con 48,35%. Fanalino di coda Pistoia, al 92esimo, con un punteggio del 43%, che si salva solo per il biossido di azoto (25esimo posto) e per la Ztl (sempre al 25esimo posto per questo indicatore).

Se si analizzano i singoli indicatori con i quali è costruita la classifica (sono in tutto 19), la 30esima edizione del rapporto rileva che sul fronte del trasporto pubblico urbano, è Siena a distinguersi tra le piccole città, dove l’autobus, spiega Legambiente, rappresenta la vera alternativa per spostarsi in città. La città del palio è tra le migliori d’Italia, insieme a Venezia, Trieste, Brescia, Cagliari e Pavia, con 144 viaggi por capite annui sul tpl. Siena eccelle anche per offerta di trasporto pubblico, che viene calcolata in chilometri percorsi annualmente dalle vetture per ogni abitante residente. Siena ha 51 vetture km/ab.

Tra le medie città, spicca per offerta di trasporto pubblico anche Pisa, che risulta seconda in Italia nella classifica di questo indicatore con 53 vetture km/ab, a pari merito con Cagliari e dopo Trieste, con 60 vetture km/ab. Per numero di isole pedonali è invece Lucca la migliore d’Italia, con 6,82 metri quadrati ad abitanti. E’ tra le sette città italiane a superare un metro quadrato ad abitante di aree pedonali (tra queste anche Firenze, che però ha solo 1,14 metri quadrati ad abitante).

In quanto alle performance peggiori, si segnala l’inquinamento: Siena è tra le città italiane con la maggiore concentrazione di poveri sottili, insieme a Lucca e Pistoia. Sul fronte della produzione di rifiuti urbani, Massa è al 102esimo posto in Italia, con 675 chili ad abitante, mentre Pisa è al 104esimo posto, con quasi 748 chili ad abitante. Infine, per quanto riguarda la dispersione della rete idrica, Prato è penultima in classifica, prima di Roma, ma anche Massa non fa molto meglio, piazzandosi al 98esimo posto.