Grande partecipazione alla passeggiata d'inaugurazione della Rete Sentieristica Castiglionese

Arezzo, 14 agosto 2023 – Un’iniziativa dedicata alla mobilità dolce per partire alla scoperta del territorio castiglionese. È stata inaugurata questa mattina la Rete Sentieristica Castiglionese, un progetto ideato per permettere a turisti e cittadini di conoscere il patrimonio naturale e paesaggistico di Castiglion Fiorentino attraverso una serie di itinerari percorribili in sicurezza a piedi, in bicicletta o a cavallo, e da oggi disponibili anche in formato digitale sul proprio smartphone.

Un gran numero di persone, tra vacanzieri, castiglionesi e camminatori, si è presentato questa mattina all’appello per partecipare alla passeggiata inaugurale della Rete: una camminata di circa 8 chilometri lungo il Sentiero del Romitorio che dal Castello di Montecchio arriva al Parco delle Comunanze, inglobando un tratto della via Romea e costeggiando il fianco del Monte Sant’Egidio. “L’iniziativa ha registrato un sorprendente grado di adesioni – commenta la consigliera comunale Beatrice Berti – una folla variegata di partecipanti con un bel numero di giovani che ha preso parte all’iniziativa scoprendo angoli nascosti del nostro territorio”.

La Rete Sentieristica Castiglionese prevede cinque percorsi di diversa lunghezza e difficoltà consultabili al link sentieri.comune.castiglionfiorentino.ar.it. “Scansionando i QR code apposti negli oltre sessanta cartelli dislocati lungo i sentieri del nostro territorio, si aprirà sullo smartphone dei visitatori una web app nella quale visionare la mappa dei percorsi – spiega il consigliere comunale Gioele Meoni che, con la propria azienda, ha donato pro bono al Comune il sito che ospita la versione digitale dell’intera sentieristica – Sarà sufficiente una connessione per seguire, esportare o condividere il percorso scelto, lungo il quale saranno segnalati anche punti panoramici o d’interesse. Sarà, inoltre, possibile creare un proprio itinerario selezionando la destinazione che s’intende raggiungere”.

Oltre al Sentiero del Romitorio percorso questa mattina, la web app presenta la mappatura di altri quattro itinerari: il Sentiero degli Olivi che parte dall’area atrezzata del Parco del Cilone e si snoda attaverso oliveti e vigneti della Val di Chio; il Percorso Sensoriale che, dall’Eremo di San Lorenzo, si sviluppa su boschi, crinali, strade sterrate e mulattiere; il Sentiero della Badia che permette di visitare le zone poco conosciute della Badia di Largnano e Ronchetto, con un’escursione agli estremi limiti del Comune di Castiglion Fiorentino; e il Sentiero delle Sorgenti che, dal Parco delle Comunanze, raggiunge le sorgenti Spisciaracchia attraversando pinete e boschi di latifoglie.

“Con questo progetto, abbiamo messo in rete percorsi già esistenti che meritavano di essere valorizzati per la ricchezza ambientale e paesaggistica che sono in grado di offrire – conclude il Sindaco Mario Agnelli – La Rete Sentieristica Castiglionese, che ha preso ufficialmente il via questa mattina, sposa infatti il concetto di turismo lento e permetterà di scoprire luoghi nascosti e incontaminati, lontani dalla frenesia della vita moderna, non soltanto ai turisti, ma anche a quanti hanno la fortuna di vivere nelle nostre terre”.