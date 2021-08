Firenze, 4 agosto 2021 - Un nuovo tavolo fra Governo, vertici della Regione e lavoratori per salvare la Gkn, l'azienda dell'automotive con sede a Campi Bisenzio in cui i 422 lavoratori sono stati licenziati con un'email. Ecco gli aggiornamenti.

Gli incontri

Verso le 15 è iniziato un incontro con il viceministro Todde e il presidente della Regione Giani. Questo è avvenuto prima del tavolo, che si svolge in prefettura. Presente anche rappresentanza lavoratori

Le parole del viceministro

''Sono in viaggio per il tavolo Gkn. Ho convocato l'azienda e le istituzioni locali, Regione e comuni coinvolti e ho deciso, anche questa volta, di fare il tavolo direttamente a Firenze''. A dichiararlo è il viceministro allo sviluppo economico Alessandra Todde su Facebook. ''L'obiettivo di oggi è aprire una trattativa per soluzioni che salvaguardino il perimetro occupazionale. Come ho gia ribadito, le ristrutturazioni sono lecite, le delocalizzazioni annunciate via mail sono inaccettabili'', ha aggiunto. ''È importante procedere con il confronto tra le parti per trovare una soluzione ad una vertenza così difficile'', ha concluso Todde.

Solidarietà da tutta Italia

Intanto sono arrivate adesioni da tutta Italia. Hanno firmato la petizione disoccupati, casalinghe, pensionati, infermieri, professionisti, politici, imprenditori. È trasversale il sostegno per i 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, licenziati con una mail dal fondo di investimento Melrose. Quasi in 6.200 hanno raccolto l’appello lanciato da tre big della politica regionale: Vannino Chiti, Claudio Martini ed Enrico Rossi, coloro che hanno governato la Toscana dal 1998 al 2020.

"Agiremo in modo compatto contro un atteggiamento inaccettabile nella forma e nella sostanza – assicura il ministro – Cosa mi aspetto dal vertice? Abbiamo dato mandato pieno alla Todde di affrontare l’azienda".

Qualche ora prima a lanciare un appello al premier Mario Draghi erano stati proprio i tre ex governatori. In testa Vannino Chiti, ex ministro e politico di tempra dura: "Le istituzioni battano un colpo, perché questa vertenza investe il territorio e un intero modello di sviluppo – esordisce Chiti –. Draghi deve intervenire in prima persona, ha una grande autorevolezza a livello europeo e internazionale, ci vuole la sua forza e il suo peso politico".

Il concetto di fondo è che la vertenza Gkn è ormai diventata un caso nazionale ed europeo: "Ci devono essere regole urgenti a livello internazionale che rendano prioritarie le vite dei lavoratori rispetto alle manovre speculative", insiste Chiti.

Agguerrito anche Claudio Martini: "C’è chi preme un bottone e cambia la vita di interi territori, se passa questo modello il rischio incombe su chiunque. La battaglia va sostenuta a ogni livello". Finora la petizione dei tre ex governatori (appellogkn.it) è riuscita a mettere insieme firme autorevoli come quelle di don Giovanni Momigli per la Curia fiorentina e di Severino Saccardi. L’obiettivo è superare le 10mila adesioni.

«La petizione è andata ben oltre le aspettative – sottolinea Enrico Rossi, governatore toscano dell’ultimo decennio –. Queste seimila firme devono valere. L’appello è prima di tutti al governo e a Draghi". Serve ancora più coraggio. Lo dice in maniera chiara il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi: "I lavoratori hanno subìto una scelta violenta, unilaterale e vigliacca. Ora però ci si aspetta uno scossone, la politica deve dimostrare più coraggio".