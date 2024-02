Giustizia al fianco dei cittadini: triplicano gli accessi all’ufficio di prossimità dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino

Arezzo, 29 febbraio 2024 – Garantire la presenza sul territorio di punti di contatto e di accesso al sistema giudiziario. E’ questo l’obiettivo dell’ufficio di prossimità attivo dal 2019 presso l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e diventato in 5 anni un servizio-giustizia di riferimento per tutto il territorio. Dai 5 accessi del 2019, l’ufficio è arrivato a sfiorare i 90 del 2023 con 61 atti depositati presso il Tribunale di Arezzo, la maggior parte di questi per nomina ADS, rendiconti annuali e atti di straordinaria amministrazione, come accettazione dell'eredità, vendita o acquisto di veicoli, smobilitazione di titoli a beneficio di minori. L’ufficio è aperto il martedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 con accesso libero o previo appuntamento telefonico con il personale addetto alla gestione delle attività dello Sportello. “Per un territorio ampio come quello del Casentino, in cui i piccoli centri abitati sono distanti e non facilmente collegati al Palazzo di Giustizia di Arezzo, l’ufficio di prossimità rappresenta un presidio, un prezioso servizio di vicinanza e supporto alle persone – ha spiegato l’assessore al sociale nell’Unione dei Comuni Eleonora Ducci – i dati parlano di accessi e istanze triplicate a dimostrazione dell’apprezzamento e del funzionamento dell’ufficio che raggiunge anche l’obiettivo della semplificazione delle procedure consentendo l’invio telematico delle istanze riducendo i tempi burocratici”.