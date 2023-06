Nella villa delle crudeltà. Autopsia rivela l’orrore: l’anziana è stata seviziata prima di essere uccisa

Grosseto, 13 giugno 2023 – Pestata a sangue. Con calci e pugni. Anche tenendola ferma schiacciata a terra. Botte che l’hanno portata allo svenimento prima e alla morte poi, sopravvenuta comunque non per asfissia. E’ agghiacciante la prima ricostruzione che è stata effettuata dopo i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Giuseppina De Francesco, 76 anni, uccisa nella sua villa a Istia d’Ombrone, frazione di Grosseto, giovedì scorso. Il medico legale, Valentina Bugelli, non ha trovato una ferita che si possa definire mortale, ma una serie di colpi mortali, inferti con inaudita violenza all’anziana donna, che ha perso anche tanto sangue, a causa delle decine di tagli superficiali che aveva in tutto il corpo, soprattutto in testa.

Un mix terribile di concause che l’ha portata ad uno choc traumatico. Quello che si sta prospettando agli occhi degli inquirenti è un omicidio efferato, fatto da una persona (o forse anche più di una) che non ha avuto pietà dell’anziana inerme a terra. Continuando a picchiarla finché non è morta. Il sangue è un altro elemento da non sottovalutare. La donna potrebbe essere anche stata seviziata, magari con un accanimento tale da farle perdere conoscenza. Quando i soccorritori sono arrivati nella villa "I Renai" a Istia hanno trovato l’ex insegnante in terra, riversa nel sangue, di fronte a un armadio al secondo piano. Nessuna ferita profonda che assomigliasse a una coltellata, ma tanti piccoli tagli provocati probabilmente dai vetri dello specchio che è andato in frantumi. Non è da escludere che la donna sia stata spinta proprio contro lo specchio, per poi essere "finita" quando ormai aveva perso conoscenza. Giuseppina De Francesco non ha retto a un’aggressione così barbara. Le indagini intanto proseguono: il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo, sta cercando di fare combaciare tutti i pezzi di un giallo che vedee vare ipotesi sul tavolo. L’unica cosa certa è la brutalità di un omicidio che ancora non ha un colpevole: il fascicolo aperto sul tavolo di Melchionna è ancora contro "ignoti".

Tutto ruota intorno alla figura di Benedetta Marzocchi, la figlia 50enne che è stata l’unica testimone del pestaggio mortale. E’ stata infatti lei a chiamare il padre e marito della donna, Alessandro Marzocchi, notaio in pensione, che poi ha avvertito i soccoritori. Ed è stata sempre lei ad "indirizzare" le indagini sull’aggressione di due uomini incappucciati che si sarebbero introdotti nella villa. Circostanza questa che andrà chiarita bene anche perché non ci sono segni di effrazione a porte e finestre. Adesso Benedetta, la cui versione convince poco, è sempre ricoverata nel reparto di psichiatria del Misericordia. Ma il pm Melchionna non ha ancora potuto interrogarla. Lo farà solo quando i medici gli daranno il via libera per sostenere un colloquio. Fondamentale per dare una sterzata alle indagini.