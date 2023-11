Giovane aggredisce operatori del 118 e danneggia un’ambulanza

Arezzo, 18 novembre 2023 – Ancora un’aggressione nell'Aretino, durante lo svolgimento di un servizio sanitario. E' accaduto ieri sera a Capolona, comune del basso Casentino , intorno alle 22,00. Un gruppo di professionisti del 118 della Asl Toscana Sud Est, si apprende da fonti sanitarie, era intervenuto in un luogo privato assieme ad alcuni volontari della Misericordia di Subbiano, per un soccorso. Improvvisamente un giovane si e' scagliato contro l'ambulanza, rompendo i finestrini del mezzo e inveendo con minacce verso gli operatori sanitari che non hanno riportato alcuna ferita. "L' Asl Toscana sud est - si legge in una nota ufficiale - esprime solidarieta' agli infermieri Asl e ai volontari coinvolti in questa situazione di rischio ed emotivamente provante, avvenuta nello svolgimento del loro lavoro in aiuto alle persone che chiamano il 118 per un bisogno urgente di assistenza". "Ringrazio tutti gli operatori della Sud est, della sanita' in generale e delle associazioni di volontariato - afferma il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D'Urso - che dentro le strutture di cura e sul territorio ogni giorno lavorano con abnegazione per garantire la salute dei cittadini e che spesso si trovano vittime di aggressioni verbali e fisiche. E' inaccettabile che accadano eventi di violenza del genere verso persone che hanno scelto di prestare soccorso a chi si trova in situazioni di bisogno come missione di vita. Quanto accaduto sara' segnalato alla Procura della Repubblica". Oltre a ringraziare le forze dell'ordine intervenute sul posto, l'azienda sanitaria si riserva, assieme agli stessi operatori, la possibilita' di presentare formale denuncia nei confronti dell'aggressore.