Giostra simulata, tribune gremite e super tifo in piazza

Arezzo, 31 agosto 2023 – Tribuna gremita in piazza Grande per la Giostra simulata e super tifo. A scendere per prime sulla lizza le riserve di tutti e quattro i quartieri poi i titolari. In forma smagliante Sant’Andrea che centra il 5 per quattro volte, tre invece le carriere lente con decurtazione di punti.

Riserve

Santo Spirito, Elia Taverni: 5, Elia Pineschi 4, Sant'Andrea Matteo Bruni 5, Leonardo Tavanti 5, Porta del Foro Matteo Vitellozzi 4, Niccolò Scarpini 2. Porta Crucifera, Niccolò Nassi 2, Andrea Bennati4.

Titolari,

Gianmaria Scortecci 5, Elia Cicerchia 2, (carriera lenta sul 4), Sant’Andrea Tommaso Marmorini 5, Saverio MOntini 5, San Lorentino, Francesco Rossi 3 (carrira lenta col 5), Davide Parsi 5. Porta Crucifera: Lorenzo Vanneschi 3 (5 carriera lenta), Niccolò Paffetti 4.