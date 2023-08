Giostra, sabato prossimo le visite ai cavalli nei quartieri

Arezzo, 19 agosto 2023 – La macchina organizzativa per la prossima edizione della Giostra del Saracino in programma domenica 3 settembre alle ore 17.00 è già in movimento. Dalla prossima settimana saranno molteplici gli appuntamenti che scandiranno la marcia verso la 144esima edizione dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio, tra cui, fondamentali, quelli che riguardano lo stato di salute dei cavalli. Sono infatti in programma per sabato 26 agosto, nei quattro quartieri, le visite di idoneità previste dal protocollo per la tutela e il benessere del cavallo, che saranno svolte dal veterinario della Giostra, Roberto Gottarelli.

Sempre prioritaria nell'ambito della Giostra del Saracino e dei suoi momenti collaterali la salvaguardia del benessere del cavallo tanto che non si sono mai evidenziate criticità. Questo soprattutto grazie alle buone pratiche e all'importante lavoro svolto dai quartieri all'interno delle loro scuderie.

A tal proposito si segnala che anche per l'edizione della Giostra di giugno, così come accaduto nelle precedenti edizioni, i controlli antidoping effettuati sui cavalli hanno tutti dato esito negativo.