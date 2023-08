Giostra di Simone, Montisi, vince la contrada della Piazza con Rauco

Arezzo, 7 agosto 2023 – Davanti ad un numeroso pubblico la contrada della Piazza capitanata da Cesare Biancucci vince l’edizione n.53 della Giostra di Simone di Montisi nel comune di Montalcino con il cavaliere Adalberto Rauco e il cavallo Cody e porta in sede il panno dipinto dai Senesi Renzo Regoli e Federico Mei. Con questo successo, ottenuto con 31 punti, sale a 22 vittorie complessive allungando ulteriormente sulle inseguitrici. Secondo posto per San Martino davanti a Castello e Torre. Una Giostra caratterizzata da tanti errori e con due sole "campanelle " (anelli ) centrate (Piazza e Castello a giochi ormai fatti). Al termine della terza carriera la Piazza aveva già vinto anche se il San martino avrebbe potuto superare la Piazza se nell'ultima carriera avesse totalizzato il centro del bersaglio e contemporaneamente rotto la lancia il che significava raddoppiare il punteggio da dieci a venti punti, evento sporadico che si è verificato in pochissime occasioni .Ma cosi non è stato e la Piazza ritorna alla vittoria dall’ultima del 2019 quando fu sempre il cavaliere aretino Rauco a far gioire la Piazza. Comunque vittoria meritata anche grazie alla strategia che dopo la prima campanella la contrada ha fatto, andando alla seconda e terza carriera al bersaglio e di fatto lasciando gli avversari alle spalle a recuperare . Prima della Giostra bellissimo il corteo storico lungo il borgo che ha visto sfilare circa 70 figuranti con costumi medioevali accompagnati dalla marcia dei tamburi e le chiarine dei musici di Arezzo Alla contrada della Piazza anche il premio per il miglior corteo mentre la Torre conquista quello per la miglior sbandierata e tamburino con Luca Stolli , e gli esordienti Dante Casini e Cecco Alessio Questo l’ordine di partenza che era stato sorteggiato nella serata del venerdi celebrata nella Chiesa della Santissima Annunziata e non nella classica Piazzetta del castello a causa del mal tempo : Castello, Piazza, Torre e San Martino. Prima carriera Castello (cavaliere Andrea Vernaccini): 0 Piazza (cavaliere Adalberto Rauco): 12 Torre (cavaliere Filippo Fardelli): 0 San Martino (cavaliere Elia Taverni): 0 – carriera non valida Seconda carriera Castello (cavaliere Andrea Vernaccini): 0 Piazza (cavaliere Adalberto Rauco): 9 Torre (cavaliere Filippo Fardelli): 0 San Martino (cavaliere Elia Taverni): 10 Terza carriera Castello (cavaliere Andrea Vernaccini): 0 Piazza (cavaliere Adalberto Rauco): 10 Torre (cavaliere Filippo Fardelli): 6 San Martino (cavaliere Elia Taverni): 4 Quarta carriera Castello (cavaliere Andrea Vernaccini): 12 Piazza (cavaliere Adalberto Rauco): 0 Torre (cavaliere Filippo Fardelli): 0 - partenza non valida San Martino (cavaliere Elia Taverni): 10 Il 06/08/2023 21:55, PROLOCO GIOSTRA DI SIMONE MONTISI(SI) ha scritto: > >> >> La contrada della PIazza si aggiudica la 53 ° edizione della Giostra >> di Simone di Montisi (SI) e porta nella sede il suo 22 panno dipinto >> da Renzo Regoli e Federico Mei . >> >> lla contrada bianco verde arancio capitanata daCesare Biancuccui >> ritorna alla vittoria dopo il 2019 con il cavaliere aretino >> Adalberto Rauco in sella a Cody >> >> Vittoria meriata vinta con 31 punti >> >> Vince la gara sbandieartori la contrada della torre e il miglior >> corteo la contrada della Piazza