25 novembre 2023, è la giornata contro la violenza sulle donne

Firenze, 24 novembre 2023 - Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, non è una data scelta a caso. Ricorda un brutale assassinio, avvenuto il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana, ai tempi del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Tre sorelle, Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, considerate rivoluzionarie perché impegnate politicamente, furono torturate, massacrate, strangolate. Buttando i loro corpi in un burrone, venne simulato un incidente, al quale nessuno credette. L’indignazione per la loro uccisione pose l’attenzione del mondo sul regime dominicano e sulla sua cultura machista. Trujillo fu ucciso e il regime cadde pochi mesi dopo l'assassinio delle sorelle Mirabal, soprannominate mariposas (farfalle), come ricorda Save the Children. L’unica sorella sopravvissuta, perché non impegnata attivamente, Belgica Adele, si è occupata dei sei nipoti orfani e di portare avanti la memoria delle sorelle. La Giornata è stata istituita dall'Onu con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. La matrice della violenza contro le donne può essere rintracciata ancor oggi nella disparità nei rapporti tra uomini e donne. E la stessa Dichiarazione adottata dall'Assemblea Generale Onu parla di violenza contro le donne come di "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini". C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: la violenza economica nei confronti delle donne. Un problema subdolo e poco visibile rispetto alla violenza fisica, ma altrettanto invalidante che colpisce il 26,4% delle donne in Italia. Citata all'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011, tra le varie forme di violenza, si realizza attraverso “l’impedimento nell’acquisizione delle risorse, l’impedimento all’accesso alle risorse disponibili, il consumo delle risorse della vittima”. Per spiegare meglio c'è violenza economica nell’impedimento di conoscere il reddito familiare, di avere una carta di credito o un bancomat, di usare il proprio denaro e essere sotto il costante controllo su quanto e come si spende. Se pensiamo che, in una ricerca condotta da Episteme dal titolo “Le donne e la gestione famigliare” nel 2019, meno del 40% di donne in Italia non possiede un proprio conto corrente e la percentuale cresce fino a diventare il 100% per chi ha un livello di istruzione basso, c'è da disperarsi. E poi ci si è anche messa la pandemia da Covid, che ha avuto effetti estremamente gravi sul piano umano, sociale ed economico, i cui effetti persistono ancora oggi. A pagare le conseguenze del danno economico, è stata soprattutto la fascia femminile della popolazione: su 440.000 lavoratori italiani rimasti disoccupati a causa della pandemia, il 70% sono donne. Per questo Fondazione Adecco ha lanciato, insieme a J. P. Morgan, il progetto R.I.T.A. - Reskilling, Inclusion, Talent Achievement, che ha supportato 220 donne aiutandole a riavvicinarsi al mondo del lavoro attraverso attività di supporto dedicate. La direttiva europea sulla parità salariale si innesta in un contesto in continuo fermento in cui le donne, sempre più consapevoli dei loro diritti, esprimono anche attraverso azioni dimostrative la necessità di una maggiore parità di trattamento sia a livello lavorativo che privato. Ne è un esempio lo sciopero delle donne in Islanda, chiaro segnale che qualcosa deve cambiare e anche al più presto L’Italia ha introdotto da poco la certificazione della parità di genere per le aziende. Entro i prossimi tre anni, le aziende con più di 50 dipendenti dovranno impegnarsi quindi a correggere le discriminazioni salariali che non trovano alcuna giustificazione, eliminando tra le altre cose il segreto retributivo nelle fasi di primo approccio e assunzione. “Questa certificazione - sottolinea il consulente del lavoro Luca Furfaro - ha la finalità di evidenziare quelli che sono gli standard che tutte le aziende dovrebbero tenere.” Trasparenza salariale e certificazione di parità di genere possono essere una soluzione per ridurre il gender gap sul posto di lavoro, garantendo un'autonomia economica che consente alle donne di non dipendere dal proprio marito e compagno, e di sottrarsi alla violenza economica tra le mura domestiche. Nasce oggi Angelo Giuseppe Roncalli nato il 25 novembre del 1881 a Sotto il Monte. Papa Giovanni XXIII (scelse di chiamarsi così anche perché era il nome del suo papà) cambiò il volto della Chiesa e resterà nei ricordi come il 'Papa buono'. Ha detto: “Se incontri un viandante non chiedergli da dove viene: domanda dove sta andando.”