7 maggio 2023, la Giornata mondiale della risata. Per guarire corpo e mente

Firenze, 7 maggio 2023 - Si celebra oggi, 7 maggio, la Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel mondo, istituita dal medico indiano Madan Kataria. Salute, felicità e pace, questa la missione e la ragione per cui ogni prima domenica di maggio vengono organizzate tante iniziative in tutto il mondo, in cui creare una coscienza globale di fratellanza grazie alla risata, linguaggio universale che tutti sono in grado di parlare. Il dottor Kataria ha fondato nel 1995 anche il movimento internazionale dello Yoga della Risata, disciplina che coinvolge milioni di persone in oltre 100 Paesi, in cui non si ride per uno stimolo esterno di tipo comico ma per scelta, con innumerevoli benefici psico-fisici. Una pratica, prevalentemente di gruppo ma anche individuale, che rappresenta la via più semplice ed economica ai fini del benessere e della felicità, che porta benessere individuale, relazionale e terapeutico. È stato infatti scientificamente provato che il nostro cervello non distingue una risata vera da una autoindotta, per cui dopo 10-15 minuti si producono gli stessi innumerevoli benefici. Inoltre, per l'effetto contagio dei neuroni specchio dovuti al contatto visivo e della giocosità sperimentata durante la sessione, la risata finisce per divenire liberatoria, spontanea e contagiosa. Sono molti i benefici della risata: riduce lo stress, aiuta sul lavoro favorendo la relazione con i colleghi, il lavoro di gruppo, la leadership e le capacità di problem solving. Rafforza le relazioni interpersonali ma stimola anche il sistema immunitario: numerosi studi hanno dimostrato che le emozioni positive favoriscono la produzione di una cascata di reazioni tale da attivare il sistema immunitario ed in particolare i linfociti killer. Inoltre fa rilasciare endorfine, gli "ormoni della felicità". Lo studio dell'importanza dell'umorismo e della risata sulla salute ha origini lontane, infatti già Ippocrate sosteneva: "Il buonumore equivale a un elisir di lunga vita". Lo Yoga della Risata già nel nome fa riferimento alla combinazione delle respirazioni profonde proprie dello yoga con gli esercizi di risate. Tutti, allenandoci, possiamo riprodurre questi semplici esercizi di risata incondizionata a casa nostra, meglio se a inizio giornata, in modo da beneficiare al massimo nelle ore che seguiranno della chimica positiva che si sprigiona ridendo per il tempo necessario. Quanto ridere? Almeno dieci minuti al giorno, di seguito, perché è il tempo utile a produrre la biochimica di grande benessere. Quando ridere? Tutti i giorni, possibilmente sempre alla stessa ora, in modo da creare un'abitudine e far diventare la risata parte della routine quotidiana.