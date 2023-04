Giornata internazionale dello sport, ecco le sei regole per una sana attività fisica

Firenze, 6 aprile 2023 - Oggi, 6 aprile, si celebra la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. È stata proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 agosto del 2013 e viene celebrata non a caso il 6 aprile di ogni anno: nel 1896 infatti, è stata proprio questa la data di apertura dei Giochi Olimpici moderni ad Atene. Sport e longevità L’attività sportiva ha un potere straordinario nel promuovere i valori della coesione sociale e della pace. La sfida agonistica insegna la lealtà, la disciplina, il rispetto dell’avversario: lo sport rappresenta dunque un linguaggio universale che si fa strumento per il progresso e lo sviluppo. Ma lo sport è ovviamente anche un motore di benessere: secondo gli esperti, bastano cento minuti di attività fisica a settimana per essere in salute e vivere più a lungo, con sei regole per 'sfiammare' l'organismo. Il corpo, infatti, si nutre e si 'sfiamma' anche grazie all'attività fisica. Proprio come il cibo, il movimento allena le cellule a disattivare i geni pro-infiammatori e ad attivare quelli della longevità. Come è emerso di recente dall'International Congress Science in Nutrition organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini per la scienza nell'alimentazione che si è tenuto a Milano, movimento e cibo giocano in tandem, perché l'attività fisica aiuta a controllare l'infiammazione ma il cibo giusto aiuta a migliorare la performance. Dando vita a sei regole chiave, che insieme possono migliorare la qualità di vita. Le sei regole per ‘sfiammare’ l’organismo Queste le sei indicazioni dell'esperto: 1. La "dose" giusta di movimento. Gli studi scientifici suggeriscono di praticare 3 allenamenti la settimana. In pratica, un giorno sì e uno no; 2. Rispettare l'interval training, ovvero l'intervallo tra gli esercizi sportivi con un allenamento ad alta intensità con la massima quantità di ossigeno che i muscoli consumano al minuto, seguito da 3-4 minuti di recupero; 3. L'allenamento a digiuno. Lo sport svolto con una scarsa disponibilità di energia aziona l'enzima della vita, l'Amp chinasi che, se attivato, sostiene la longevità. Questa molecola viene attivata proprio quando la cellula ha poca energia; 4. L'allenamento 'concorrente', ovvero, non solo allenamento aerobico. Al corpo serve esercitare anche la forza muscolare. Abbinare i due tipi di allenamento nell'arco della giornata o della settima; 5. L'importanza dell'idratazione. Bisogna bere sempre e nelle giuste dosi, due litri d'acqua al giorno, anche quando non si ha sete; 6. La giusta intensità. Il fiato è un buon metro di misura dell'intensità di un allenamento. Nella prima fase di riscaldamento la respirazione non deve essere mai affannata. Nasce oggi Sébastien-Roch Nicolas, nato il 6 aprile del 1741 a Clermont-Ferrand. Celebre scrittore e aforista francese, ha scritto: “Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista aspetta che cambi; il realista aggiusta le vele.”