Giornata Internazionale della Donna, a Valdichiana Village: "La Violenza è una Gabbia"

Arezzo, 8 marzo 2024 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Valdichiana Village si impegna a promuovere la consapevolezza e il cambiamento attraverso l'esposizione straordinaria dell'opera monumentale di Anna Izzo "La Violenza è una Gabbia": un’installazione che offre una prospettiva artistica unica sul tema della violenza di genere. Ma l’iniziativa non vuole fermarsi qui. L’opera d’arte, inaugurata nella piazza centrale di Valdichiana Village l’8 marzo con il patrocinio di Commissione regionale pari Opportunità – Consiglio Regionale della Toscana, Provincia di Arezzo e Comune di Foiano della Chiana, sarà in seguito trasferita sotto gli archi dell'ingresso centrale.

Al taglio del nastro hanno preso parte il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Marco Casucci, i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Elena Rosignoli, la presidente della Commissione pari opportunità della Regione Toscana Francesca Basanieri, la presidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Arezzo Cinzia Santoni, oltre all’assessore del Comune di Foiano della Chiana Elena Bigliazzi e al sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi. Con il center manager di Valdichiana Village Riccardo Lucchetti, l’inaugurazione è stata occasione di contributi e riflessioni sul significato della Giornata Internazionale dei diritti delle donne.

“Land of Fashion Villages abbraccia questa iniziativa come parte dell'impegno a diventare una voce collettiva contro la violenza di genere. L’installazione artistica rientra nella missione più ampia di promuovere cambiamenti positivi attraverso il mondo dell’arte e il suo potere evocativo. - Afferma Benedetta Conticelli, CEO Land of Fashion Villages. Vogliamo contribuire ad aprire un dialogo costruttivo per un futuro senza discriminazioni. Per questo, ci impegniamo a svolgere un ruolo attivo nel promuovere un ambiente accogliente e partecipativo nei nostri Villaggi, che respinga con forza ogni accenno alla violenza di genere.”

L'idea di coinvolgere il mondo dell'arte come strumento per veicolare messaggi di cambiamento sociale, sottolinea la visione di Land of Fashion Villages: incoraggiare una discussione aperta su un problema critico e attuale della società contemporanea.

L’installazione "La Violenza è una Gabbia" non rappresenta solo un'opera d'arte, ma un potente veicolo per esprimere un messaggio di denuncia contro la violenza sulle donne. L'opera dell’artista Anna Izzo va oltre i confini fisici, esplorando i limiti emozionali, comportamentali e relazionali imposti dalla società.

“La gabbia di 3 metri per 3 raffigura simbolicamente la forza e la resistenza delle donne, incanalando il coraggio e la speranza attraverso un simbolico paio di scarpe rosse con il tacco. In questo contesto, l’opera artistica non si limita a essere espressione di opinione, ma diventa un catalizzatore per la consapevolezza e l'azione”, sostiene l’artista Anna Izzo.