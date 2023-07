Giornata della conservazione della natura, allarme estinzioni anche in Italia

Firenze, 28 luglio 2023 – Quella di oggi 28 luglio, Giornata della conservazione della natura, è l’occasione adatta per riflettere sullo stato di salute del nostro pianeta, che soffre da più punti di vista. Basti pensare che oltre due mesi fa, il 15 maggio, è stato il giorno in cui l’Italia, secondo il think tank Global Footprint Network, ha già esaurito le risorse che è in grado di generare in un anno, cominciando a consumare quelle dell'anno seguente. Poi c’è il mondo animale, anch’esso in pericolo. La foca monaca, ma anche due uccelli iconici come il manumea e l'ibis eremita migratore orientale, le tartarughe marine e la lontra, i pipistrelli e il raro anfibio ululone appenninico: in Italia sono 40 le specie di vertebrati in pericolo critico, 65 quelle a rischio. Lo ha reso noto l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), che ha compilato la Lista rossa delle specie animali e vegetali che corrono il pericolo di estinguersi. Sono entrati nella valutazione di "pericolo critico" anche lo Squalo volpe, la Trota mediterranea, il Falco pescatore, il Voltolino, lo Schiribilla.

I dati parlano chiaro: in Italia il 68% degli ecosistemi è in pericolo, e il 30% delle specie di vertebrati e il 25% delle specie animali marine rischiano l'estinzione. Il nostro Paese conta metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali presenti in Europa. Ma secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), in Italia circa l'89% degli habitat di interesse comunitario si trova in uno stato di conservazione sfavorevole. Dei 43 habitat forestali italiani, 5 hanno uno stato di conservazione "criticamente minacciato" e 12 "in pericolo". Degli ecosistemi italiani in pericolo, il 35% è ad uno stadio critico. Il 100% degli ecosistemi è a rischio nell'ecoregione padana, il 92% in quella adriatica e l'82% in quella tirrenica. Il 57% dei fiumi e l'80% dei laghi si trova in uno stato ecologico non buono. Il 30% delle specie di animali vertebrati e il 25% delle specie animali marine del Mediterraneo sono a rischio estinzione. Anche nel mare non va meglio: il 37,5 % delle specie di squali e razze nel mondo sono a rischio estinzione, dato che supera il 50% se riferito alle specie del Mediterraneo, con gravi conseguenze su tutto l'ecosistema marino. L’Onu, in occasione dell'Earth Day, aveva lanciato l’allarme: “Terra sempre più calda, un milione di specie animali a rischio”. Brutte notizie anche per quanto riguarda la superficie agricola utilizzata, che come rileva l'indagine su dati 2021 della Coldiretti, in Italia è diminuita del 28%, che si traduce in 400 milioni di kg in meno di produzione. Con la popolazione mondiale che dovrebbe arrivare a quasi 10 miliardi nel 2050, come stima l'Onu, la perdita di terreni coltivabili è ancora più preoccupante. E poi c’è il clima: ondate di calore estremo, come quelle che hanno colpito quest'anno molte parti del mondo – sostengono gli esperti - saranno sempre più frequenti almeno fino al 2100 e già nel 2050 il loro numero potrebbe raddoppiare. Dati sempre più allarmanti, in Brasile, sulla deforestazione in Amazzonia, polmone verde del mondo: la distruzione della foresta tropicale è cresciuta di quasi il 70% a marzo e nel primo trimestre di quest'anno è stata la seconda più alta dal 2008, ha riferito l'Istituto per l'uomo e l'ambiente dell'Amazzonia (Imazon). Secondo le informazioni raccolte dalla ong, il mese scorso sono stati devastati 42 km quadrati, con un incremento del 68% rispetto a marzo del 2022.

