Giani: “Rigassificatore, Snam lavora a una collocazione nell’Adriatico dopo i tre anni a Piombino”

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani

Piombino (Livorno), 7 marzo 2023 - “So che Snam sta lavorando anche a soluzioni, anzi si sta indirizzando su soluzioni che dopo tre anni di attività nel porto di Piombino” da parte della nave rigassificatrice, “portino la piattaforma offshore sull'Adriatico”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine del Consiglio regionale parlando della scadenza del 24 marzo, data entro la quale Snam dovrà indicare il luogo scelto per posizionare l'offshore dopo i tre anni passati nel porto di Piombino, Giani ha poi spiegato che Snam sta lavorando a soluzioni sull'Adriatico “proprio per preservare quello che è il carico di dialettica che si è accumulato sul rigassificatore nel porto di Piombino”.

CLICCA QUI PER VEDERE DOV’E’ LA “GOLAR TUNDRA” ADESSO!

Questo, ha poi aggiunto, “è il lavoro che sta facendo Snam di verifica se la piattaforma possa essere, dopo i tre anni a Piombino, non nel Tirreno come sembrava naturale, ma anche cercando di cogliere soluzioni che potevano essere là” sull'Adriatico. Per Giani «che l'attuale rete» a Piombino «dovesse funzionare solo per la nave di rigassificazione al porto era già previsto».

Intanto domani, 8 marzo, è in programma l'udienza di merito del Tar del Lazio sul ricorso presentato dal Comune di Piombino contro l'iter autorizzativo del rigassificatore. "Vivo la vigilia del Tar con grande serenità - ha detto il governatore toscano -, i lavori di Piombino si stanno sviluppando bene. Io vedo che in questi mesi i lavori, che abbiamo guidato e sono andati avanti, consentono alla nave di entrare in funzione a metà aprile e alleggerire l'Italia con 5 miliardi di metri cubi di gas. Ritengo che dal Tar non potrà che uscire una soluzione che mandi avanti un'esigenza per il popolo italiano”.

Rispondendo poi a una domanda sulla manifestazione dell'11 marzo a Piombino contro il rigassificatore Giani ha evidenziato che "la questione locale rispetto alle strategie nazionali mi sembra l'esempio più evidente di una divaricazione dei ruoli che viene offerto da FdI: dove il sindaco è tenacemente contrario al rigassificatore e ancora non c'è stata la possibilità di discutere su qualsiasi elemento di compensazione perché la sua è una contrarietà senza se e senza ma, mentre dall'altro lato c'è il governo che sta portando avanti il posizionamento della nave”.