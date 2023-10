Il centrosinistra senza pace, tensione sul ticket Giani-Monni. E spuntano due donne civiche

Firenze, 12 ottobre 2023 – “Che si dica che io sarei il collante tra Pd e Iv e si esprimano parole di apprezzamento mi fa piacere ma da questo a pensarmi come candidato, la strada è lunga e sinceramente in questo momento sto pensando a fare bene il presidente della Regione". Parole di Eugenio Giani, governatore della Toscana, accreditato da una parte del Pd per ricoprire al meglio il ruolo di candidato per Palazzo Vecchio nel giugno del prossimo anno. Lui continua a dire che vuole fare il governatore "per il bene della Toscana che stiamo cambiando" ma al tempo stesso si lascia andare, sorridendo, a dire così: "Che si faccia il mio nome con parole positive, come vengono espresse in questi giorni, mi fa piacere...". Insomma, le prospettive possono prevedere tranquillamente anche un clamoroso passaggio da piazza Duomo, sede di Palazzo Sacrati Strozzi, a piazza Signoria per fare la campagna elettorale.

E’ la politica, bellezza. Anzi, è il totonomi che nel Pd è sempre di stringente attualità. Nonostante il segretario toscano dem Emiliano Fossi si affanni a rintuzzare voci e controvoci, a chiudere spiragli perché gli si apre una finestra. Agiremo, si sgola, "in un’ottica plurale" per fare le scelte "migliori possibili" dopo un processo di coinvolgimento a più livelli (nazionale, regionale e "territoriale", cioè i circoli comunali). Ma se Giani mollasse la Regione che succede? Lo dice chiaro lo statuto toscano: "La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l’indizione entro tre mesi di nuove elezioni". Fantascenario: Giani eletto sindaco di Firenze, giura a fine giugno, a ottobre la Regione deve tornare al voto.

Se nel frattempo non c’è un autentico "colpo di mano" e si modifica lo Statuto per consentire al vicepresidente di portare a compimento il mandato (scadenza settembre ’25, ipotesi elezioni con posticipo nella primavera ’26). Chi, dentro il Pd, vede Giani a Palazzo Vecchio, punta sull’assessora Monia Monni per la candidatura alla presidenza della Regione (sempre più contendibile). Il ticket Giani-Monni è osteggiato "per metodo e sostanza" da una parte rilevante dei dem: i bonacciniani, usciti vincenti dal congresso e sconfitti alle primarie, bussano insistentemente alla porta di Fossi e chiedono ascolto e dialogo. "Così non si può andare avanti" dicono in coro. "Parliamoci, non fare fughe in avanti".

Sono gli esponenti legati a Energia popolare, gruppo che fa capo a Stefano Bonaccini che si è presentato in estate a Cesena. Il 28 ottobre appuntamento a Firenze, al Palaffari: assise "per" il Pd e "non contro la segretaria Schlein", tiene a precisare il gruppo del presidente dem nazionale (di cui fanno parte tra gli altri Simona Bonafè, Dario Parrini, Antonio Mazzeo, Matteo Biffoni). I bonacciniani esprimono chiare titubanze sul passaggio di Giani dalla Regione al Comune e su chi eventualmente lo dovrebbe sostituire ("Perché non Biffoni o Barnini al posto di Monni?" dicono). Resta aperta la pista civica per cercare di accordare i suoni nel centrosinistra: tentativi sono in ponte con Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop, e con Patrizia Giunti, professoressa di Diritto romano dell’Università di Firenze e presidente della Fondazione La Pira.

Sul fronte più squisitamente politico in rialzo le quotazioni di Federico Gianassi, deputato dem, ex assessore della giunta Nardella. "Bravo è bravo e se tornasse a Firenze - dicono alcuni dem - potrebbe liberare un posto per la Camera...". E così si andrebbe alle elezioni suppletive. Per una campagna elettorale infinita. "E allora toccherebbe a una candidata di area Schlein" si ribatte dal vertice dem toscano.

Scenario in movimento anche per le Europee: Dario Nardella, che sta cercando di fare da pontiere tra le varie anime del partito, è candidato sicuro nella maxi circoscrizione (Toscana, Lazio, Umbria, Marche) con Zingaretti e la stessa Schlein (potrebbe essere capolista ovunque). Biffoni e Mazzeo comunque in corsa forse pensando più alla Regione che all’Europarlamento.