Giani e l'uso distorto dei social. “Quando girò la notizia che mi ero svenduto a Salvini...”

Firenze, 3 maggio 2022 - “Vi ricordate di quando girò la notizia che mi ero sostanzialmente svenduto a Salvini? Ecco un esempio di uso dei social a fini strumentali. La comunicazione deve invece basarsi sui criteri dell’obiettività”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per evidenziare quanto anche tra i politici talvolta la comunicazione social venga distorta, appunto, “a fini strumentali”, in occasione dell’incontro all’auditorio del Cto dal titolo «L'importanza del linguaggio nell'informazione in ambito sanitario tra privacy, prevenzione, pandemie e politiche dei sistemi sanitari», organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Toscana.

Moderato dalla nostra giornalista Ilaria Ulivelli, ha visto la presenza tra gli altri di Daniela Matarrese dg Aou Careggi e del direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana centro Renzo Berti. “Salvini - ha ricordato Giani ricordando quanto successo quasi un mese fa durante il forum sulle infrastrutture della costa Toscana che si svolse all’Unione industriale pisana, - ha la vocazione ad usare molto i social attraverso la cosiddetta ‘Bestia’. Ebbene, la frase che poi è rimbalzata su tutti i media è stata estrapolata dal mio intervento, dalle prime tre frasi che avevo pronunciato nei saluti istituzionali”. “In questi sei mesi io di lui condivido e apprezzo la logica del fare in cui mi ritrovo. Ho visto un piglio che sposo e mi piace”, ecco la frase di Giani amplificata dal profilo Twitter di Matteo Salvini. “Chi era lì ha ascoltato il mio discorso di venti minuti durante il quale avevo espresso impostazioni diverse rispetto a quelle del ministro Salvini - ha detto Giani -. Ma la notizia ripresa poi da tutti era un’altra, distorta. Ecco, racconto questo per evidenziare quanto sia pericoloso un uso strumentale dei social. Oggi parliamo di sanità: pensiamo a cosa può succedere se ci discostiamo dall’obiettività”.