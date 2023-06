Ghinelli e Tanti: “Caso di legionella alle scuole municipali di Orciolaia e San Leo”

Arezzo, 14 giugno 2023 – E' stata rilevata la presenza del batterio della legionella nelle scuole municipali dell'Orciolaia e San Leo e sono già in corso tutti gli interventi prescritti per la disinfezione dei rispettivi impianti idrici. Fin da subito sono stati messi in atto gli interventi tecnici quali lo shock termico necessario all'abbattimento del batterio e la sostituzione dei rubinetti a ciò si sono aggiunte le prescrizioni di tipo comportamentale quale il non utilizzo delle docce, il frequente ricambio d'area degli ambienti e la chiusura dei servizi igienici quando non utilizzati. E' prevista una ulteriore sanificazione degli impianti idrici, come da protocollo, propedeutica alla ripetizione dei campionamenti dopo le 48 ore dal primo intervento al fine di verificare l'eventuale necessità di riproporre la procedura, qualora il batterio risultasse ancora presente. "Per ragioni di trasparenza e correttezza riteniamo necessario dare questa dettagliata informazione rassicurando tutti dell'attenzione con le quali seguiamo, anche personalmente, la questione. Sarà nostra cura comunicare ogni informazione fino alla soluzione definitiva della situazione", dichiarano il sindaco Ghinelli e il vice sindaco Tanti.