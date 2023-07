Geo Barents a Carrara e Livorno, sbarchi e polemiche. Donna abortisce

Firenze, 20 luglio 2023 – Sull'accoglienza dei migranti "c'è una situazione di allarme assoluto in Toscana e nel resto del Paese. Quando anche amministratori vicini a questo governo, come Zaia e Fedriga, dicono che la situazione non sta funzionando si percepisce a che livello siamo arrivati. Il sistema non funziona e si è rivelato in tutta la sua fragilità. E almeno in Toscana siamo adesso a cercare soluzioni abbastanza naif, se non assolutamente non rispettose della dignità delle persone che arrivano e di chi accoglie, come le tende".

È quanto dichiara il sindaco di Prato e delegato nazionale Anci Immigrazione, Matteo Biffoni, tornando a parlare a margine di una conferenza stampa dell'emergenza migranti.

Un tema quantomai attuale dopo il doppio sbarco della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, nei due porti di Massa e Livorno indicati dal Governo. Una doppia fermata avversata dagli amministratori locali, secondo i quali il Governo sottopone i migranti a viaggi “al limite dell’umano, con ore e ore di navigazione in più”. Una donna, segnala l’assessore regionale Monia Monni, “ha perso il bambino che aveva in grembo, ha abortito nei bagni del centro di CarraraFiere”.

"Bisogna fermarsi rapidamente e riscrivere completamente le regole del gioco, altrimenti questo è un tema che non risolverà nessuno – avverte Biffoni – vivremo costantemente un'emergenza che non c'è. Quest'anno infatti non sapremo che numeri avremo, perché sono fuori controllo, ma ogni anno arrivano 150-170 mila persone. E continueranno ad arrivare, che ci ci piaccia o no".

In questo momento, sottolinea ancora, "siamo oggettivamente in affanno, il sistema toscano è in grande difficoltà e chi dice una cosa diversa sbaglia, perché anche gli sbarchi dell'altro giorno della Geo Barents fra Carrara e Livorno sono l'ennesima riprova che il sistema è completamente saltato".

Biffoni che lamenta di aver posto la questione della revisione della normativa sull'immigrazione sin dal 2015, e di non essere stato ascoltato dagli anni da nessun esecutivo, suggerisce al governo Meloni anzitutto di "convocare i sindaci e gli operatori del terzo settore" per poi procedere a "riscrivere rapidamente e complessivamente le regole del gioco".

Ma ancora più urgente è stanziare i fondi necessari. Il delegato Anci su questo punto insiste: "La prima cosa da fare è rimettere le risorse".