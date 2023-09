“Generazione insieme. Un viaggio di solidarietà in Toscana”, incontro a Terontola

Arezzo, 19 settembre 2023 – “Generazione insieme. Un viaggio di solidarietà in Toscana”. È il titolo dell’incontro che si svolgerà sabato 23 settembre, dalle ore 16 alle 18.30 presso il Centro sociale di Terontola (via dei Combattenti 3/G), per parlare di cittadinanza e territorio e di ageismo, ovvero dell’insieme di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni legate all’età.

L’evento è organizzato dal gruppo di lavoro “Psicologia delle cronicità e dell’invecchiamento” dell’Ordine degli psicologi della Toscana, con il patrocinio Cst Auser Terontola, Cantieri della salute, Federsanità Anci Toscana, Università degli studi di Firenze, Polis cooperativa sociale, Comune di Cortona e Azienda Usl Toscana sud est.

Dopo i saluti della dottoressa Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, interverranno Luciano Meoni, sindaco di Cortona, la professoressa Manila Vannucci, dipartimento Neurofarba dell’Università di Firenze, sul tema “La sfida dell’ageismo: strumenti di prevenzione e contrasto”; seguirà la relazione “Generazioni si incontrano”, progetto del laboratorio Ragazze Auser del Centro sociale Terontola, Nido Aquilone e Polis cooperativa sociale, a cura della dottoressa Giuseppina Stellitano e dell’educatrice Agnese Buonvino.

Il dottore Luca Caterino illustrerà il progetto “Anziani protagonisti nella comunità. I cantieri della salute”. La conclusione dei lavori è affidata al groppo di lavoro “Cronicità e invecchiamento”. Modera l’incontro la dottoressa Luisa Carini, psicologa-psicoterapeuta.