Arezzo, 18 settembre2025 – Gaza, domani sciopero generale Cgil in Toscana

Da Arezzo pullman per la manifestazione a Siena

Fermare il genocidio a Gaza. Domani, venerdì 19 settembre, giornata di mobilitazione nazionale indetta della Cgil. Sarà sciopero generale per l'intero turno di lavoro, con le esenzioni di legge e 3 saranno le manifestazioni in Toscana. I lavoratori di Arezzo parteciperanno a quella di Siena. Pullman partiranno alle 15 dal Valdarno (Via Poggilupi), alle 14.30 dal piazzale Coop di Bibbiena, alle 15 dall'Ipercoop di Arezzo e alle 15.30 da casello di Bettolle.

Le ragioni dello sciopero e delle manifestazioni sono spiegate dal segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi: "Pensiamo che sia di una gravità e di una atrocità senza precedenti quella che sta succedendo a Gaza, pensando che quel massacro e quella vera e propria deportazione del popolo palestinese vadano assolutamente fermati. Inoltre, a livello mondiale questa logica di forza e di riarmo è un pericolo vero per i diritti di tutte le persone, non possiamo non mobilitarci, non possiamo stare fermi, c'è una grande spinta dai lavoratori e dalla società civile, siamo certi che la Toscana, terra di solidarietà e pace, saprà rispondere adeguatamente Dove non c'è umanità non ci può essere giustizia sociale, democrazia, libertà”.

La Cgil precisa che la mobilitazione del 19 settembre si inserisce “nel rispetto delle norme di legge che ci sono, quindi tutti i settori che sono coinvolti dalla Legge 146, visti i tempi, non saranno coinvolti”. La Flc Cgil invita a indossare un fiocco nero in scuole, atenei, enti di ricerca, accademie e conservatori della Toscana.