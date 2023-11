Futura per il Camerun: a Villa Viviani la serata di raccolta fondi per Cure2Children

Firenze, 12 novembre 2023 - Non ci sono dubbi che, quando la solidarietà chiama, Firenze risponde. Tanto che ieri, alla serata organizzata dall'Istituto Futura Diagnostica Medica per raccogliere fondi a favore della Fondazione Cure2Children, Villa Viviani era gremita di persone e di rappresentanti delle pubbliche istituzioni. "Nel 1986 tre amici ginecologi decisero di fondare Futura pensando alla salute della donna - sono state le parole di apertura della Dottoressa Carolina Becattini -. E anche oggi che rappresenta un grande centro di riferimento medico, Futura non ha perso il suo focus, ossia l'attenzione verso il paziente. Esistono nel mondo però luoghi lontani, dove questa stessa possibilità non esiste, ecco perché è nato il desiderio di realizzare una serata per dare una mano a chi ha bisogno, soprattutto ai bambini, e lanciare un messaggio di speranza. Ringrazio Valentina Scarselli per la dedizione e la passione con cui ha accolto e portato avanti l'idea di questo evento, e tutto il Direttivo Futura per aver aderito con entusiasmo." Prima della cena di gala, accompagnata da intrattenimento musicale, è stato trasmesso un video messaggio di Leonardo Pieraccioni, noto testimonial della Fondazione Cure2Children da più di dodici anni:"Essere qui stasera per una Fondazione come questa, impegnata nel diritto alla salute di tutti i bambini, è una cosa buona: quando si fa qualcosa per i bambini è sempre stra ben fatta e vi ringrazio a nome di Cure2Children." Alla serata erano presenti la Vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, l'assessora all'Educazione e al Welfare Sara Funaro, il capogruppo consiliare PD Nicola Armentano, il calciatore Gaetano Castrovilli e Simone Pignatelli, presidente del Viola Club Florence 13. In rappresentanza della Fondazione Cure2Children erano presenti l'urologo Nicola Mondaini e il responsabile del fundraiser Marco Pratesi. “È un grande piacere essere qui – sono state le parole di Stefania Saccardi -, in presenza di un'importante realtà sanitaria che si occupa di femminilità a che oggi scende in campo per dare una mano anche ai bambini che si trovano in una condizione di particolare sofferenza. Ne scaturisce un connubio straordinario, nel quale Futura e Cure2Children si uniscono per dare speranza e un contributo concreto al futuro di tanti bambini. È doveroso ringraziare il terzo settore, che spesso affianca le istituzioni rappresentando una grande ricchezza. La nostra Regione riconosce il terzo settore come partner stabile nel portare avanti il proprio lavoro, non con l'intento di supplire ma di integrare una serie di attività che rendono il nostro operato più ricco, più efficace e più efficiente." Nicola Armentano ha portato i saluti del sindaco Dario Nardella: "Ringrazio tutti coloro che sono qui per dare il proprio contributo, dimostrando come il cuore di questa città sia sempre pronto ad entrare in campo, non soltanto nei confronti di chi ha più bisogno, ma anche dei più fragili, con la volontà di garantire equamente quelle cure che rappresentano un diritto, ma che purtroppo non sono a disposizione di tutti. Cure2Children porta con sé il valore aggiunto di promuovere progetti sul territorio, mettendo i medici locali nelle condizioni di poter imparare e praticare a livello autonomo le competenze apprese." "Quella di stasera è un'iniziativa importante -sono state le parole di Sara Funaro -, alla presenza di tanti fiorentini che si impegnano quotidianamente e di numerose istituzioni. Il progetto di oggi rappresenta un segnale dell'attenzione che Cure2Children ha verso i bambini italiani, ma anche nei confronti del resto del mondo, che si trovano in una condizione di bisogno. In Africa la situazione è critica: mancano le cure sanitarie, le scuole, i percorsi di formazione ed i luoghi di aggregazione per i ragazzi. Non ci sono le basi per farli crescere in salute e sicurezza e perché possano diventare adulti responsabili. In poche parole, manca ciò che per noi è scontato. Iniziative come quella di C2C garantiscono la possibilità di gettare un seme di speranza capace di cambiare la vita delle persone. E i semi fanno crescere i Paesi in condizioni di bisogno in modo migliore. Dunque il progetto che Cure2Children ha dedicato al Camerun rappresenta un modo concreto per provare a cambiare le cose." Nicola Mondaini ha condotto la serata in maniera dinamica, accompagnato dall'ironia di un toscanaccio doc come Gianmaria Vassallo, che si è esibito in un esilarante spettacolo di musica, canzoni e soprattutto di tanta comicità. "C2C aiuta bambini in tutto il mondo -ha spiegato Mondaini -. Il progetto dedicato al Camerun porta l'esperienza di C2C in uno dei paesi più poveri, dove non esistono ospedali per terapie oncologiche. La visione, la mission della Fondazione è proprio quella di non dimenticare gli ultimi. Ecco perché i proventi della serata andranno a far sì che si possano istruire medici locali a fare terapie di tipo oncoematologico su giovani pazienti, cercando sempre di portare una cultura medica ai professionisti locali e acquistando farmaci che nei paesi del terzo mondo scarseggiano, pur avendo prezzi assai più vantaggiosi rispetto al nostro continente." Anche Simone Pignatelli ha commentato favorevolmente l'evento: "Un'iniziativa ben fatta. Oggi Futura sostiene C2C, di cui anche il nostro Viola Club è promotore e sostenitore dal 2018. Come lo è stato Davide Astori, perché queste sono iniziative che portano del bene a tutti. Siamo un piccolo Viola Club, ma tutti gli anni ci impegniamo a raccogliere fondi per aiutare la Fondazione e i bambini in cura". Al termine della serata, grazie al contributo di sponsor prestigiosi e alla partecipazione di 270 persone, è stata fatta una lotteria che ha permesso di accrescere il contributo dei presenti fino a superare i 10.000 euro. Caterina Ceccuti