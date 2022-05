E' allarme furti nei locali in Versilia, colpito ristorante di Pietrasanta

Pietrasanta, 21 maggio 2022 - Nella notte tra venerdì e sabato un altro colpo in Versilia. Dopo i raid di ieri a Viareggio, questa volta è toccato ad un ristorante dell'entroterra, il Fico, in località Strettoia. I ladri hanno scassato la porta principale e secondaria del locale e hanno rubato i 600 euro rimasti in cassa e dei vini pregiati. Non contenti, hanno messo sottosopra il ristorante, aperto i cassetti, buttato per terra tovaglioli, posate e bicchieri.

“Non ci era mai capitato prima, spiega Marta, la titolare. “E' la prima volta che subiamo un furto. Avevamo lasciato una piccola somma in cassa per pagare i fornitori, che sarebbero venuti all'indomani. Oggi a pranzo – prosegue – non abbiamo potuto lavorare, abbiamo avvertito i clienti che avevano prenotato da noi, poi riapriamo a cena”. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il furto sarebbe stato commesso da più di una persona.

Cresce così l'allarme nella zona della Versilia. Due notti fa almeno una decina di ristoranti e stabilimenti balneari di Viareggio hanno subito dei furti. Protestano i gestori, che da tempo chiedono più controlli, anche nei quartieri residenziali, in particolare nelle zone della Darsena e nella frazione di Torre del Lago. Proprio a seguito dei recenti furti seriali, il sindacato delle imprese Horeca, Tni Italia, ha lanciato una raccolta firme per chiedere all'amministrazione di Viareggio maggiore attenzione sul tema del degrado e della sicurezza in città. Le firme raccolte saranno consegnate al sindaco Giorgio Del Ghingaro e al questore di Lucca.