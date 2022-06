Firenze, ruba una bicicletta: arrestato 18enne

Firenze, 5 giugno 2022 - I carabinieri di San Piero a Ponti, in provincia di Firenze, hanno arrestato un 18enne, con precedenti di polizia, e denunciato in stato di libertà il complice, un 17enne, come responsabili in concorso del furto di una bicicletta custodita nel giardino di una abitazione, in via San Martino.

I due sono stati notati e fermati subito dopo il fatto da una pattuglia che si era insospettita. In particolare emerge che i due avevano tentato di disfarsi della refurtiva. Invece la bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario che era ignaro di aver subito un furto. Il fatto risale a ieri, sabato 4 giugno. L'arrestato sarà giudicato con rito direttissimo domani.