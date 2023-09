Furto al supermercato a Foiano, arrestato il responsabile

Arezzo, 1 settembre 2023 – Mercoledì sera, i Carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto poco più che ventenne, resosi responsabile di un furto aggravato all’interno di un centro commerciale ubicato presso la località Farniole.

Nell’immediatezza dei fatti il responsabile del centro commerciale sporgeva denuncia querela nei confronti dell’autore del reato, una persona già colpita dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ben conosciuto alle Forze dell’Ordine per essersi reso responsabile nel recente trascorso di analoghi misfatti.

Il soggetto inizialmente si appropriava indebitamente di alcune bottiglie di liquore, ed essendo stato notato da personale addetto alla vigilanza, restituiva soltanto parte della refurtiva. Successivamente, incurante delle intimazioni del personale preposto, eludeva il dispositivo antitaccheggio e le barriere magnetiche poste all’uscita del negozio, guadagnava l’uscita ed in quel frangente, veniva fermato dai Carabinieri in servizio, giunti sul posto e preventivamente allertati.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di varie bottiglie di super alcolici, occultate all’interno di uno zaino lui in uso, beni restituiti immediatamente ai legittimi proprietari.

Il prevenuto veniva dichiarato in arresto in stato di flagranza di reato e condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Cortona per le procedure di fotosegnalamento e gli accertamenti del caso.

Al termine delle formalità di rito la persona arrestata è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo da celebrarsi presso il Tribunale di Arezzo. Il Giudice concordando con quanto fatto dagli operatori dell’Arma, nella seguente mattina ha convalidato l’arresto e disposto per il ragazzo la permanenza in casa nelle ore notturne