Furti di ‘Gratta e Vinci’ in Toscana: due arrestati dai carabinieri

Firenze, 5 aprile 2023 – La tecnologia messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli è risultata decisiva per risolvere il caso di una lunga serie di furti in Toscana. Due ventiduenni e tre minori, riporta Agipronews, sono gravemente indiziati di 27 reati che vanno dal furto aggravato alla ricettazione a Pistoia, oltre che in diversi comuni della provincia. Seimila euro le vincite che i cinque hanno riscosso in otto mesi, da aprile 2022 a febbraio scorso, quando i carabinieri - su ordine della Procura locale - hanno arrestato in flagranza, a Piteccio, i due maggiorenni, cittadini tunisini nati a Pistoia, e denunciato tre minorenni italiani residenti in città.

L’obiettivo della banda erano soldi in contanti, beni di ogni genere e soprattutto tagliandi Gratta e Vinci, trafugati in grosse quantità. L’attività investigativa ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità a carico degli indagati e si è concentrata inizialmente proprio sui ‘Gratta e Vinci’. Grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha messo a disposizione degli investigatori le proprie tecnologie, è stato possibile localizzare in tempi brevissimi le ricevitorie dove i tagliandi vincenti erano stati riscossi. Il dirigente dell’ufficio Controllo giochi di Adm, Luca Turchi, ha evidenziato l’importanza dell’attività: “Abbiamo fornito tutte le informazioni utili a capire dove venivano riscossi i biglietti vincenti favorendo una rapida identificazione dei soggetti coinvolti”. Successivamente, un’attenta analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati nelle ricevitorie ha consentito di identificare i responsabili.