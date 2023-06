Furti con scasso, fermato l’autore

Arezzo, 30 giugno 2023 – Nel tardo pomeriggio di lunedì 26 giugno, personale del Nucleo Investigativo della Polizia Municipale di Arezzo, a seguito di specifica e mirata attività di indagine, ha fermato un soggetto autore di numerosissimi furti con scasso in Arezzo e nella sua provincia.

Ulteriori approfondimenti sono in corso per accertare se l’attività criminosa sia stata compiuta anche fuori dal territorio provinciale, in particolare anche in note località turistiche nella costa tirrenica.

Numerosissime le denunce presentate, oltre che alla Polizia Municipale di Arezzo, all’Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato.

Il soggetto era solito scassinare le casse automatiche di distributori di carburante, di bevande e/o compiere furti in tabaccherie e negozi.

Prima di compiere i furti l’uomo era solito rubare targhe di autoveicoli di marca e modello identici alla sua, sulla quale poi provvedeva ad applicarle al fine di sviare le indagini.

L’uomo nel momento in cui è stato fermato nella zona dell’Ospedale San Donato si trovava alla guida della sua autovettura all’interno della quale venivano rinvenuti oggetti da scasso e le ultime targhe che aveva rubato per compiere i furti; il tutto è stato posto sotto sequestro.