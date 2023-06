Geografico militare, funerali solenni per le vittime dell'incidente di Ventimiglia

Firenze, 19 giugno 2023 – L’arrivo dei feretri, salutati dal picchetto in uniforme, le massime autorità cittadine, le lacrime dei colleghi. Si sono celebrati stamani nella basilica della Santissima Annunziata i funerali di Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi, i due tecnici dell’Istituto geografico militare scomparsi l’altra settimana in un terribile incidente sulle montagne di Ventimiglia, mentre erano in missione per la routinari

E’ una grande famiglia, quella del cartografico fiorentino. Per questo, dipendenti ed ex dipendenti, civili e militari si sono ritrovati in chiesa per salutare un’ultima volta gli amici. Funerali solenni, quelli organizzati alla Santissima Annunziata. Erano presenti il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale, Pietro Serino, il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’assessore di Palazzo Vecchio, Maria Federica Giuliani (il sindaco Nardella ha reso omaggio alle salme in mattinata nella camera ardente allestita all’interno dell’Istituto).

Insieme a loro tutte le più alte autorità militari delle Forze Armate di Firenze. Ad accogliere le autorità in arrivo, il comandante del Geografico, generale Pietro Tornabene.