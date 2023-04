Fuga dei prof dalla scuola? In Italia sì, ma non in Toscana. “Abbiamo già avuto un boom con ‘quota 100’”

Firenze, 21 aprile 2023 - Appena possono, fuggono dalla scuola. Ma in Toscana la tendenza riguardante le domande di pensionamento dei professori appare diversa.

Se i dati nazionali registrano, quest’anno, un 24% in più di richieste rispetto ad un anno fa, nella nostra regione le domande subiscono un leggero calo. Un anno fa in Toscana furono 1151; quest’anno il numero scende a 781. Se guardiamo Firenze, il discorso cambia di poco. Dalle 273 richieste presentate nell’anno scolastico 2021-2022, stavolta siamo passati a 235. “La spiegazione? Noi abbiamo avuto un grandissimo boom con quota 100: chi ha potuto ha approfittato di quel passaggio lì - dà la sua spiegazione Emanuele Rossi, segretario provinciale Flc-Cgil -. Per Firenze e la Toscana, in quel momento c’è stata un’uscita in massa. D’altra parte è evidente che lo stato d’animo degli insegnanti non sia dei migliori. Gli impegni burocratici sono diventati massacranti, la mancanza di organico impone lavoro in più e le situazioni familiari sono sempre più difficili. Insomma, la tensione è continua e la frustrazione aumenta”.

Claudio Gaudio, segretario provinciale Cisl, fa ulteriori osservazioni, ricordando intanto che “l’85% del personale docente è donna”. “La famosa ‘opzione donna’, facoltativa, è economicamente penalizzante - evidenzia -. Pertanto, malgrado lo stress e la stanchezza, in poche hanno potuto accettarla. Si perde infatti il 20% della pensione che invece si otterrebbe rispettando il requisito del limite d’età. Se aggiungiamo il fatto che i docenti hanno gli stipendi più bassi della publica amministrazione e che sono l’unica categoria ad avere la liquidazione dopo due anni e mezzo, i conti sono presto fatti. Per questo, quel che noi proponiamo è un’uscita volontaria con 41 anni di contributi, ma con penalizzazioni più sostenibili di quelle attualmente in vigore. Altrimenti, l’incentivo di fatto è un disincentivo”. Ecco che all’Itt Marco Polo andranno in pensione solo un paio di insegnanti. Quattro al Sassetti-Peruzzi. Pochissimi anche al classico Galileo.