Cisa, Brennero, Cassia: al lavoro per riaprire le strade chiuse dal maltempo

Firenze, 13 novembre 2023 – Tecnici e squadre Anas sono al lavoro ininterrottamente da giorni per riaprire al traffico nel più breve tempo possibile i tratti stradali colpiti dal maltempo. Per ripristinare la circolazione in sicurezza sono necessari interventi di consolidamento dei versanti interessati da frane e smottamenti, attualmente in corso di esecuzione, per i quali sono state incaricate imprese specializzate con procedura di somma urgenza. I tempi necessari potranno essere indicati nei prossimi giorni, con l’avanzamento delle operazioni e l’evoluzione delle condizioni meteo.

La strada statale 62 della Cisa è chiusa in due tratti per due diverse frane in provincia di Massa e Carrara. Nel dettaglio, nel comune di Aulla (km 12 circa) si è verificata nella mattina di ieri una frana con scivolamento di materiale roccioso dal versante di monte. Gli interventi di ripristino della stabilità del versante sono in corso. Il traffico è deviato sull’autostrada A15.

Proseguono i lavori anche in corrispondenza dello smottamento nel comune di Pontremoli, in prossimità del valico (km 52). Qui il dissesto ha danneggiato strutturalmente il corpo stradale causando un cedimento sul lato di valle.

La strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero è chiusa da venerdì al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, a causa di una frana. Gli interventi di ripristino della stabilità del versante sono in corso. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

La strada statale 2 Cassia è chiusa nel comune di San Quirico d’Orcia (km 180,200) a causa del dissesto che si è verificato in corrispondenza di un attraversamento idraulico in muratura, che consente il passaggio di un corso d’acqua al di sotto della sede stradale. I lavori di ripristino e consolidamento dell’opera sono in corso. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 53 “della Val d’Orcia” e sulla strada provinciale 18 “del Monte Amiata” con indicazioni sul posto.