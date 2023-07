Fra le rovine del teatro romano, torna a vivere il capolavoro di Aristofane

Volterra, 21 luglio 2023 - Sul palcoscenico del teatro romano di Volterra, nell’ambito del festival Internazionale organizzato da TTR Il Teatro di Tato Russo con la collaborazione di Gruppo Progetto Città e con la direzione artistica di Simon Domenico Migliorini, domenica 23 luglio alle 21:30, andrà in scena Le Nuvole di Aristofane con adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, interpretato da Fabrizio Passerini, Piero Sarpa, Riccardo Graziosi, Rocco Militano, Laura De Angelis, Sina Sebastiani, Valeria Spada; musiche di Giovanni Zappalorto; maschere di Rino Carboni; disegno luci di Giovanna Venzi.

In occasione del 30esimo anniversario della sua nascita, la Compagnia Castalia, fondata e diretta da Vincenzo Zingaro, riconosciuta come una delle Compagnie Teatrali più prestigiose nell’allestimento di commedie classiche a livello nazionale, riporta in scena la sua storica edizione del celebre capolavoro Le Nuvole, considerata da insigni studiosi come una delle più significative rappresentazioni del testo di Aristofane e inserita dalla Sapienza Università di Roma nel progetto internazionale “Il Teatro Classico oggi”. Lo spettacolo inaugurò nel 1992 l’inizio dell’importante percorso di rivisitazione del Teatro Classico che Vincenzo Zingaro, alla guida della Compagnia Castalia, porta avanti da 30 anni, riscuotendo uno straordinario successo di pubblico e di critica, a Roma, al Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), sede della Compagnia e in prestigiosi Festival (Ostia Antica, Taormina, Paestum, Pompei, Segesta, Ferento, Teatri Di Pietra, Leuciana, Venosa, Sarsina, Formia e tanti altri), dando vita ad un progetto culturale unico in Italia.

Centinaia di recensioni da parte della critica nazionale e saggi di importanti studiosi attestano lo straordinario valore culturale del lavoro drammaturgico e registico svolto da Vincenzo Zingaro sulla commedia classica antica, che da anni è oggetto di studio e tesi di laurea presso prestigiose Università italiane ed europee. Per questo progetto, Vincenzo Zingaro ha ricevuto, il 16 marzo 2023, un importante riconoscimento dalla Camera dei Deputati, come eccellenza nazionale, conferito dal Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, che ha letto i messaggi inviati dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dal Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, attestanti grande stima per il pregevole lavoro svolto da Vincenzo Zingaro in 30 anni dedicati al teatro classico.