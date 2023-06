Forza Italia della Provincia di Arezzo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi

Arezzo, 13 giugno 2023 – Domani, tanti militanti, consiglieri,dirigenti, iscritti e simpatizzanti di Forza Italia della Provincia di Arezzo saranno presenti a Milano per i funerali di stato del Presidente Silvio Berlusconi.

La delegazione di Arezzo sarà guidata dal Coordinatore Provinciale Bernardo Mennini.

È il modo per salutare e ringraziare un uomo straordinario che ha saputo dare risposte concrete a quello di cui gli italiani avevano bisogno.

Il Presidente Berlusconi è stato un vero innovatore in tutti i campi nei quali si è cimentato, conseguendo sempre risultati straordinari.

Forza Italia è il nostro partito e vogliamo essere vicini,in questo triste momento, anche alla famiglia del Presidente rappresentandogli l' affetto di tantissimi come noi che lo hanno apprezzato sia come uomo che come politico.

Sono oltre 30 anni che siamo con lui nella avventura meravigliosa di Forza Italia.

Non abbiamo mai avuto un tentennamento perché i valori che ha saputo rappresentare e promuovere, il Presidente Berlusconi, sono anche i nostri valori.

Forza Italia c'è !!