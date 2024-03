Fondo per eccellenze gastronomiche: sistema in tilt

Arezzo, 2 marzo 2024 – Migliaia di aziende bloccate di fronte ai monitor del pc da ieri mattina in attesa che la procedura per la richiesta di finanziamenti pubblici vada a buon fine. È questa la beffa per gli imprenditori che da due anni attendevano la partenza del fondo per le eccellenze gastronomiche nella speranza di poter accedere a risorse preziose per le loro attività dei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria.

Nel momento dell'invio della domanda il portale di Invitalia è invece andato in tilt rendendo di fatto impossibile partecipare al bando per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. “In pratica subito dopo alcuni minuti dall'orario di avvio dei termini di presentazione della domanda” spiegano in una nota congiunta Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Cna “la procedura ha registrato uno stop. Il sistema infatti non permette di scaricare il modulo rendendo impossibile il click Day promosso dal Ministero dell'Agricoltura. Una misura attesa e sulla quale migliaia di aziende avevano riposto fiducia. È evidente che un blocco del sistema sia inaccettabile”. Adesso per le associazioni resta solo una soluzione. “Annullare il bando” è quello che chiedono Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Cna sottolineando “l'inadeguatezza del sistema dimostratosi inefficace. È impensabile che, di fronte a un bando di tale importanza, la tecnologia possa rappresentare un ostacolo. Il meccanismo del Click Day ha fallito e per il futuro chiediamo non sia più utilizzata questa modalità di accesso ai finanziamenti pubblici. I click day non possono essere la soluzione e tra l'altro servono maggiori risorse per rispondere alle esigenze di migliaia di imprenditori”.